Oumou Kane y el despegue del fútbol femenino en Mauritania

"Siempre he luchado por las causas justas. Seguiré haciéndolo por la igualdad de derechos, en particular para las mujeres y las jóvenes". Palabras así tienen una resonancia especial el 8 de marzo de 2025, Día Internacional de la Mujer . Oumou Kane, directora del Departamento de Fútbol Femenino de la Federación Mauritana de Fútbol (FFRIM), las pronunció en la ceremonia de inauguración de la academia de la FIFA en Mauritania , celebrada el 26 de febrero en Nuakchot. Las mimas resuenan, como también lo hacen sus actos.

En los primeros años de vida, Oumou Kane ya conoció lo que era enfrentarse a la discriminación. "Siendo niña, me dieron la oportunidad de ir a la escuela, algo que no todo el mundo podía hacer en mi comunidad", confiesa. "Muchas personas, sobre todo mujeres, pensaban que no era normal permitir que una niña fuera a la escuela. Pero luché para liberarme de esas limitaciones, para ir a estudiar y demostrar a las jóvenes que tienen el poder de ser la voz de quienes no la tienen".