"Las exigencias a las entrenadoras se han diversificado mucho"

"Ahora trabajo en una asociación estatal y el tema de las tutorías es algo que impulso mucho. Sé que puede ser de gran ayuda para las jóvenes y sé que puede ser muy útil para las entrenadoras jóvenes e inexpertas. Lo he experimentado en la FIFA y en la UEFA", explica Bernhard a FIFA.com .

"Estoy intentando ponerlo en práctica también en nuestra federación nacional, porque estoy absolutamente convencida de que es un programa genial. Si puedo contribuir a que una alumna se sienta como yo me sentí con Pia, sería estupendo".

"Con mi tutelada de la India, simplemente me escribí una y otra vez. Ella me mantiene al día. Es muy agradable hacer un seguimiento. Internet también ayuda un poco. Buscas el nombre en Google y ves que ahora ha hecho esto o lo otro. Eso me enorgullece".