La ampliación de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA™ abre nuevas oportunidades a los entrenadores

Los entrenadores en la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2024™ han encontrado múltiples beneficios al participar en el torneo ampliado de 24 equipos, diciendo que brinda a más jugadoras la oportunidad de actuar en un escenario global y experimentar un nivel más alto al que tal vez no estén acostumbradas.

“Creo que es maravilloso. Les proporciona conocimientos, y es una gran experiencia para esas jugadoras. Es un grupo de edad complicado porque están muy cerca del equipo senior, aunque algunas tal vez nunca se conviertan en jugadoras profesionales,” dijo Rosana, entrenadora de Brasil. “Y esta experiencia es muy importante porque cambia a las personas. No solo a las jugadoras. Vivir todo esto y entender lo que significa jugar en un campeonato mundial organizado por la FIFA. Además, sus padres tienen la oportunidad de verlas competir.”

Fiyi, uno de las cuatro debutantes junto con Camerún, Austria y Marruecos, fue lanzado directamente al desafío al quedar en el mismo grupo que Brasil, Francia y Canadá, y dijeron que ya habían aprendido mucho. “Siempre era probable que nos enfrentáramos a cosas que no habíamos enfrentado antes, pero es una muy buena experiencia de aprendizaje para todos nosotros y creo que nos va a dar motivación”, dijo la defensora Talei Moodie. “Aprendimos que contra un equipo como Canadá no podemos lanzarnos de cabeza, tenemos que ser más cautelosos contra un equipo que es tan técnico.”

México, por su parte, disfrutó jugando ante un estadio lleno tanto en El Campín como en el Atanasio Girardot. “En el primer partido, me sorprendió la multitud, especialmente hacia el final, porque no teníamos el control del juego y las jugadoras no podían escucharme porque el público estaba gritando mucho”, dijo la entrenadora Ana Galindo. “Estaba muy emocionada, fue una experiencia que nunca había tenido antes, porque es raro que en los torneos Sub-20 haya estadios llenos. La mayoría de los amistosos son casi a puerta cerrada, así que es una experiencia realmente maravillosa para todos, tanto para las jugadoras como para los entrenadores.”