Kamola Usmanova, entrenadora asistente de futsal de Uzbekistán: "Jugar un Mundial es el sueño de todo deportista"

"Esta primera Copa Mundial [de Futsal de la FIFA] en Uzbekistán me hace sentir orgullosa de mi país. Han construido y renovado pabellones. Es algo muy importante para el futsal en Uzbekistán", explica a Inside FIFA . "La gente ha aprendido lo que es el futsal y cómo está creciendo. Han construido nuevos pabellones, y no sólo en Tashkent, también en otras regiones".

"No sólo el futsal se beneficiará, es algo bueno para el fútbol en general en Uzbekistán, para nuestros colegas y para los que venga de fuera. Pueden ver nuestro país, nuestra república, pueden ver lo bonito que es y apreciar las vistas".

"Creo que participar en un torneo a nivel mundial es el sueño de cualquier deportista. Nunca me habría imaginado que podríamos ir a una Copa Mundial. No es fácil, es una responsabilidad, y espero que lo consigamos", nos cuenta. "No sólo será una ocasión increíble, también será histórica. Hablamos de algo realmente especial y tenemos que jugar bien. Esperamos darlo todo, representar a nuestro país lo mejor posible y demostrar que sabemos jugar al futsal. Queremos demostrar al mundo que tenemos muy buenas jugadoras".