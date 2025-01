Hehir: "Aspiro a ser la mejor entrenadora posible"

Irene Hehir participa actualmente en el Programa de Becas de la FIFA para Formación de Entrenadoras

La irlandesa estudia al mismo tiempo para obtener su licencia UEFA A

"Cuando sales de tu zona de confort, pueden suceder cosas mágicas"

Fue un momento mágico y que hizo historia para las jugadoras de la República de Irlanda que debutaron en la escena mundial del fútbol femenino en Sydney / Gadigal el pasado 20 de julio. Ante una asistencia récord de 75.784 espectadores, la selección nacional femenina irlandesa entró en la historia al enfrentarse a uno de las coanfitrionas.

El partido también representó un momento especial para Irene Hehir. La ex internacional irlandesa fue internacional en cinco ocasiones y marcó cuatro goles antes de que una lesión pusiera fin a su carrera internacional. Cuando una puerta se cerró, otra se abrió, ya que Irene se embarcó en una carrera como entrenadora de élite, comenzando con su Licencia de Entrenadora Femenina UEFA B en 2018.

"Ha sido un trabajo muy duro y un largo viaje para las irlandesas. En los últimos 20 años, muchas jugadoras han intentado buscar la clasificación para una Copa Mundial. Esas 23 jugadoras que están ahora en Australia me están inspirando para ser la mejor entrenadora posible. De cara al futuro, queremos asegurarnos de que tenemos más entrenadoras para apoyar a la próxima generación de jugadoras y guiarlas para que hagan realidad sus sueños", explicó la irlandesa.

Para acercarse a ese objetivo, Hehir está cursando actualmente la Licencia A de la UEFA, al tiempo que es una de las 41 participantes en el Programa de Becas de la FIFA para Formación de Entrenadoras.

"Cuando me enteré de que me habían aceptado en el programa de la FIFA, estaba emocionada y nerviosa a la vez. Iba a conocer a alguien que nunca había visto antes, que sería mi mentor. Me pregunté: '¿Seré lo bastante buena para hacerlo?' Tenía algunas dudas.

"Después de la primera reunión todo fue muy bien. Me encantó que me ofrecieran una plaza en el programa. Sabía lo importante que es poder conseguir algo así, y también cómo me ayudará durante mis estudios de la Licencia A".

La mentora de Irene es la entrenadora alemana Anouschka Bernhard, que durante varios años entrenó en las categorías sub-16 y sub-17 de la Federación Alemana de Fútbol (DFB). Actualmente es la responsable del desarrollo de talentos en todas las categorías del fútbol femenino en Schleswig-Holstein (Alemania).

"Anouschka tiene una experiencia enorme. Cuando habla, me encanta escucharla. Lleva mucho tiempo en el fútbol. Habla de las cosas buenas de su carrera, pero también de los momentos difíciles, y de cómo reaccionó ante ellos. He aprendido mucho de ella en los dos últimos meses", detalló Hehir.

"Anouschka también me ha desafiado. Me hace preguntas y me hace reflexionar sobre lo que hace que el fútbol sea importante para mí; también sobre lo que significa ser una buena entrenadora. Me anima a expresarme y a no tener miedo a algunas veces poder equivocarme. Eso forma parte del proceso de aprendizaje cuando eres entrenador".

Hehir describe su tiempo juntas como una "especie de trabajo en equipo compartido" y explica cómo su mentora la ha animado también a pensar más por sí misma.

"Tener a alguien como Anouschka, que te ayude a dar lo mejor de ti misma, es una gran ventaja para cualquier entrenadora que esté tratando de adquirir experiencia. Mi mentora es una entrenadora, pero ahora también es mi modelo a seguir. Anouschka me ha inspirado para querer tener la misma relación y convertirme en un modelo a seguir para aquella próxima persona que llegue a Irlanda".

"Cuando crecía, nunca pensé que sería capaz de lograr la Licencia A. Me parecía una meta demasiado lejana. Demasiado lejana para mí. Ahora estoy muy orgullosa de mí misma. Tengo esta oportunidad y quiero aprovecharla al máximo".