"Es hora de empezar a hablar del ciclo menstrual y normalizarlo"

"Si dejas que una persona que no está familiarizada con las hormonas femeninas entrene a jugadoras, entonces hay que hacer algo, y ese algo se llama formación"

Háblenos un poco de usted y de su ámbito de especialización

Me formé como fisioterapeuta en la Universidad de Zimbabue, donde también me especialicé en Fisiología del Ejercicio. Después, me doctoré en Ciencias Aplicadas al Ejercicio y Medicina Deportiva por la Universidad de Ciudad del Cabo. Mi ámbito de especialización es la salud de las mujeres deportistas, en concreto, el área donde confluyen su biología y los contextos socioeconómicos, religiosos y culturales en los que viven.