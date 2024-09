El ‘tigre’ embajador de la alegría colombiana

“Es un gran ser humano. A veces los jugadores cuando llegan a la fama, pierden el camino en la droga, el alcohol o malas costumbres. Pero Falcao es una buena persona, gran padre de familia, me identifiqué mucho con él en ese aspecto porque así yo he sido”.

“Es muy satisfactorio sentir otra emoción de los aficionados, y las palabras bonitas que me dicen, sobre todo la gente extranjera. Si son de Colombia, se emocionan mucho, me abrazan y me dicen cosas bonitas para que siga adelante”.

“Fue un golpe muy duro para mí. Me quedé con un hijo, así que no podía tirarme a la tristeza, a la melancolía. Todo esto me sirvió como terapia, para saber que la vida sigue, la vida no se detiene, el show continúa y no podemos estacionarnos en la tristeza. En otras palabras, como diría la canción de Celia Cruz, la vida es un carnaval”.