Doreen Nabwire habla de su legado y del auge del fútbol femenino en Kenia

"Es especialmente emotivo para alguien como yo, que llevo mucho tiempo vinculada al fútbol. Era uno de mis sueños. Y como no pude hacerlo como jugadora, me prometí a mí misma que contribuiría al crecimiento y al desarrollo del fútbol femenino en Kenia de cualquier manera posible. Hoy, estoy viviendo el sueño", insistió.

“Ha habido una serie de retos. Todavía existen fuertes barreras religiosas y sociales, entre otras. Pero al final hemos conseguido poner en marcha estos programas”, explicó la keniana, que dio el impulso necesario. “Se han creado ligas incluso en las regiones más marginadas. En la actualidad, hay unos 30 centros que gestionan activamente competiciones sub-13 y sub-15 para chicas y chicos, que también forman parte del Programa Football for Schools”.

Las escuelas keniatas reciben el apoyo de Football for Schools

En resumen, el fútbol femenino en Kenia va en la buena dirección. "Se han puesto en marcha excelentes estructuras de desarrollo juvenil. Este Programa de Desarrollo del Fútbol Femenino y el Programa Football for Schools de la FIFA han sentado unas bases sólidas para el progreso, y por eso estamos en condiciones de formar una sólida selección nacional femenina sub-17, que ha tenido la oportunidad de representar al país en la República Dominicana", prosiguió. "Ahora tenemos una visión clara de lo que puede ser el camino de desarrollo para nuestros jugadores, y de la ruta necesaria para llegar a los torneos sub-17 y sub-20 de la FIFA".

Sabía que había muchas chicas jóvenes que me admiraban. Tenían la esperanza de que las cosas en el futuro podrían cambiar a mejor. Yo era la figura a la que admiraban, y creía que podía ayudarlas a recuperar y mantener viva su esperanza.

"Aprendí mucho de la experiencia, de las presentaciones y de los entrenadores con los que trabajamos en el programa. Esto cambió mi visión de las cosas a nivel operativo. La forma en que organizo mis actividades y gestiono mis relaciones con las distintas partes interesadas ya no es la misma", afirmó Nabwire. "Me ayudó mucho a navegar y maniobrar para superar los retos que se me presentaban".