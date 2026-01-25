Crecimiento del fútbol femenino (enero de 2026)

La FIFA ofrece 13 programas de desarrollo del fútbol femenino para las federaciones miembro

Otro gran mes en todo el mundo con actividades en muchos de los programas de desarrollo de la FIFA

Este mes se han celebrado diversas actividades en múltiples regiones y más torneos emblemáticos de la FIFA para el fútbol femenino.

En 2025, la FIFA renovó y amplió su Programa de desarrollo de fútbol femenino para darle un mayor impulso al balompié femenino. Se puede encontrar información adicional aquí.

Inside FIFA analiza solo algunas de las actividades recientes significativas que continúan construyendo la huella del fútbol femenino a nivel mundial.

Bolivia

Bolivia sigue mostrando su interés por impulsar el fútbol femenino y continúa contando con el apoyo de la FIFA a través del programa de Desarrollo de ligas. El proyecto más reciente ha sido la celebración de un torneo nacional sub-19 en Cochabamba, con el que la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) pretende impulsar sus selecciones nacionales sub-20 y absoluta.

El torneo sub-19 es la continuación a la primera liga nacional juvenil femenina celebrada el año pasado, en la que participaron equipos sub-16 de todas las regiones del país. El torneo sub-19 se complementó con una Campaña de promoción del fútbol femenino con el objetivo de atraer por primera vez al fútbol a jóvenes del país.

Montenegro

La Federación de Fútbol de Montenegro (FSCG) ha completado con éxito su programa de desarrollo del talento a través del programa de Desarrollo de ligas de la FIFA con la puesta en marcha de la primera liga nacional femenina sub-16.

Jadranka Pavičević, directora de fútbol femenino de la FSCG, afirmó: "Esta liga ha cerrado la brecha entre nuestras jóvenes y la liga senior. Supone una gran ayuda para mantener a nuestras chicas en el fútbol y brindarles una excelente oportunidad de competir contra compañeras de la misma edad".

Bután

Bután disfrutó de un intenso periodo de actividad antes y después del año nuevo. La primera Campaña de promoción del fútbol femenino de la FIFA en el este de Bután fue un gran éxito en Mongar. Diseñado para niñas de entre 6 y 16 años, los dos días de programa contaron con un gran apoyo y estaban pensados para introducir a las jóvenes en el fútbol dentro de un entorno inclusivo y empoderador.

La Federación de Fútbol de Bután (BFF) organizó posteriormente en Timbu un amplio seminario de formación para gestores y administradores de tres días de duración. Contó con una gran asistencia y supone un hito importante en la profesionalización de la gestión del fútbol en el reino del Himalaya.

Laos

Como complemento a varias campañas de fútbol femenino de la FIFA en los últimos años y a la primera liga femenina en el país, la Federación de Fútbol de Laos (LFF) organizó un evento de formación para gestores y administradores. Al seminario, celebrado en la capital, Vientiane, asistió Kanya Keomany, miembro del Consejo de la FIFA y vicepresidenta de la LFF. El objetivo del mismo fue empoderar e inspirar a las mujeres líderes que trabajan en la administración del fútbol a nivel de federación, regional y de clubes.

"Es la primera vez que se organiza un taller de formación para gestores y administradores de fútbol femenino en la República Democrática Popular Lao. Creemos firmemente que una administración eficaz es fundamental para el desarrollo del fútbol femenino en todos los niveles, desde la cantera hasta las competiciones nacionales e internacionales", afirmó la Sra. Keomany.

Polonia

Polonia se encuentra en medio de un periodo histórico para el fútbol femenino y la Federación Polaca de Fútbol (PZPN) se ha propuesto aprovechar al máximo esta oportunidad de seguir impulsando nuestro deporte. La PZPN organizó numerosos festivales durante varios meses el año pasado como parte de la Campaña de promoción del fútbol femenino de la FIFA. Una impresionante cifra total de alrededor de 5.000 jóvenes jugadoras participaron en el proyecto, cuyo objetivo era aumentar la visibilidad del fútbol femenino, animar a los padres y madres a inscribir a sus hijas en los entrenamientos y apoyar la captación de jugadoras por parte de los clubes de base.

Polonia acogerá la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Polonia 2026™ en septiembre, su primer torneo femenino de la FIFA, tras organizar con éxito la competición masculina hace siete años. Los festivales de fútbol femenino siguieron al histórico debut de Polonia en la Eurocopa Femenina de la UEFA del año pasado y a su primera clasificación para la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA en 2024.

Líbano

La Federación Libanesa de Fútbol (FLFA) diseñó un programa de Desarrollo de ligas con el apoyo del organismo rector del fútbol mundial. Unas 350 jugadoras participaron en las categorías sub-19 y senior en las ciudades de Beirut, Jounieh, Trípoli y Tiro.

La FLFA se centra en un programa diseñado para impulsar el fútbol femenino a través de una nueva estructura profesional que crea un entorno competitivo y de apoyo. También es una estructura que anima a los clubes masculinos a invertir, atraer socios de radiodifusión y abrir oportunidades comerciales.

"El fútbol ha dado voz a las mujeres libanesas. Nuestra responsabilidad es protegerlo, hacerlo crecer y dejar que su talento hable más alto que cualquier limitación", afirmó Wael Gharzeddine, director técnico de fútbol femenino de la FLFA.

India

India concluyó un año repleto de actividades de desarrollo y éxitos sobre el terreno de juego con dos entrenadoras que alcanzaron el nivel de élite gracias a la Beca de formación para entrenadores de la FIFA (individual). Rutuja Gunwant y Sudha Rani completaron con éxito en enero el curso de diplomado AFC A en entrenamiento, lo que amplía la lista de entrenadoras cualificadas y con formación académica en la India.

Esto se produce después de que la India acogiera múltiples festivales en 2025 como parte de la Campaña de promoción del fútbol femenino de la FIFA, así como un seminario de desarrollo de capacidades para administradoras. En el terreno de juego, la India se clasificó por primera vez para las tres competiciones de la AFC en un mismo ciclo.

Copa de Campeones Femenina de la FIFA™

La histórica primera edición de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA™ llegará a su emocionante conclusión el domingo en Londres, Inglaterra. El estadio de Brentford acogió las semifinales, en las que el SC Corinthians brasileño se impuso al Gotham FC, campeón de la Concacaf, con una tensa victoria por 1-0, antes de que el Arsenal Women FC derrotara al ASFAR marroquí con una amplia diferencia de seis goles sin respuesta.

"Me incorporé al Corinthians en 2018 y llevaba mucho tiempo esperando este momento», declaró Zanotti, goleadora del conjunto brasileño. "Pero quiero destacar el trabajo colectivo que hemos realizado hoy. No hay nada individual en ello, siempre es un esfuerzo colectivo", concluyó.

El llamativo trofeo recién presentado, que cuenta con seis mapas que representan a cada confederación, estará en juego en el estadio del Arsenal, donde se coronará al primer campeón intercontinental femenino de clubes. La organización deportiva femenina mundial Kynisca ha sido recientemente anunciada como Presenting Partner de este histórico torneo.

Los aficionados pueden formar parte de la historia comprando entradas a través de FIFA.com/tickets, y los partidos se podrán ver a través de una combinación de retransmisiones gratuitas ya sea en streaming o a través de emisoras locales.

Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027™

La Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027™ parece más cercana que nunca tras la presentación del emblema, lema e identidad sonora del torneo. El lanzamiento tuvo lugar en Copacabana, Río de Janeiro, con un espectacular evento que marcó un hito crucial en el camino hacia la primera Copa Mundial Femenina de la FIFA™ que se celebrará en Sudamérica.

Con la presencia de numerosas estrellas del fútbol brasileño, el evento reveló el marcado carácter brasileño del emblema del torneo, el eslogan GO EPIC™ y una identidad sonora única que prepara el escenario para lo que promete ser un torneo verdaderamente memorable.

Un Brasil épico en la presentación de la poderosa marca de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027™ en Río de Janeiro 02:27

"Brasil vive el fútbol con devoción, y todos percibimos ya esa ilusión por dar la bienvenida al mundo y albergar un torneo histórico —declaró Gianni Infantino—. Al fin y al cabo, todos los aquí presentes y el país entero hablan el idioma universal del fútbol. Un idioma que nació en Brasil, porque, aquí, el fútbol es mucho más que un deporte. En Brasil, el fútbol es creatividad, emoción y pasión. Es vida. Lo es todo".

"Todos los brasileños que viven el fútbol con alegría mostrarán al mundo el verdadero significado de la palabra "celebración". Festejemos, alegrémonos y disfrutemos del tiempo que pasemos en Brasil", declaró.

FIFA Series

En enero, el organismo rector del fútbol mundial anunció otro torneo histórico con la FIFA Series™, que contará por primera vez con la participación del fútbol femenino. La FIFA Series se puso en marcha en 2024 con el objetivo de promover el desarrollo del fútbol dentro y fuera del terreno de juego, como parte del Objetivo 7 de los Objetivos Estratégicos de la FIFA para el Fútbol Mundial: 2023-2027.

La lista confirmada incluye a Brasil, anfitrión de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027™, que recibirá a un grupo diverso de selecciones con diferentes tradiciones futbolísticas y culturales cuando Canadá, la República de Corea y Zambia le visiten en abril para la disputa de los partidos.