Kynisca será Presenting Partner de la edición inaugural de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA™

La FIFA une sus fuerzas con esta sociedad visionaria para ampliar las oportunidades del fútbol femenino de clubes

Kynisca, la organización global pionera de Michele Kang, estará presente durante los duelos decisivos de Londres

La fase final de esta emblemática competición se disputará entre el miércoles 28 de enero y el domingo 1 de febrero

Hoy se ha anunciado que Kynisca, una organización pionera del deporte femenino, será Presenting Partner de la edición inaugural de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA™. De esta forma, convergen dos importantes fuerzas con el objetivo de seguir fomentando esta disciplina.

Con esta colaboración, la competición de clubes de élite de la FIFA creada recientemente aúna esfuerzos con Michele Kang, la visionaria del fútbol, a fin de generar nuevas oportunidades para el fútbol femenino y aumentar la visibilidad de la próxima generación de mujeres deportistas en todo el mundo.

Fundada en 2024, Kynisca está transformando el fútbol femenino mediante inversiones sin precedentes, compromiso con la salud de las deportistas y estructuras de desarrollo del fútbol juvenil, lo que demuestra su viabilidad comercial y su influencia cultural. En esa misma línea, la nueva Copa de Campeones Femenina de la FIFA™ es una competición revolucionaria que marca el comienzo de una nueva era para el fútbol femenino y supone una ocasión magnífica para que las campeonas continentales compitan por el título mundial.

Las semifinales de la edición inaugural de este año se disputarán en el estadio del Brentford el miércoles 28 de enero. A continuación, el estadio de Arsenal será el escenario de la final y el partido por el tercer puesto el domingo 1 de febrero, que pasará a ser una fecha histórica para el fútbol femenino internacional.

"La creación de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA es un paso muy importante para el fútbol femenino de todo el mundo. La colaboración con Kynisca demuestra nuestro compromiso, inquebrantable y compartido, de construir plataformas que sean un escaparate para lo más granado del fútbol femenino. La FIFA desea expresar su gratitud a Michele Kang, una verdadera pionera de este deporte, por su apoyo en esta competición destinada a cambiar el fútbol", declaró Jill Ellis, directora general de fútbol de la FIFA.

Kynisca se integrará en distintos momentos clave del torneo y su fase final a través de la marca y la narrativa , que servirá para aumentar la visibilidad de la competición y sus participantes, al tiempo que contribuye al desarrollo comercial y cultural a largo plazo del fútbol femenino.

Michele Kang, propietario de Kynisca, se ha manifestado en estos términos: «La edición inaugural de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA supondrá un punto de inflexión para este deporte. La colaboración con la FIFA en esta histórica competición refleja la fe de Kynisca en el potencial y el atractivo mundial del fútbol femenino. Es un orgullo apoyar un torneo destinado a convertirse en una nueva referencia por su excelencia y ambición».

Se recomienda a los aficionados que adquieran cuanto antes sus entradas y se sumen a esta celebración mundial que será el colofón de la primera competición intercontinental de clubes del fútbol femenino.