Presentado en Londres el deslumbrante trofeo de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA

El codiciado nuevo galardón se mostró al alumnado de una escuela de Inglaterra, país anfitrión de la emocionante fase final de la competición

Presentaron el trofeo Alex Scott, exjugadora de las Leonas y del Arsenal y miembro de la Orden del Imperio Británico, y Jill Ellis, directora general de Fútbol de la FIFA

El equipo campeón de la primera competición intercontinental femenina de clubes de la historia se coronará en Londres el domingo 1 de febrero

Los cuatro clubes clasificados para la fase final de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA™ ya conocen el premio por el que lucharán. Hoy se ha presentado el deslumbrante nuevo trofeo que alzará el equipo ganador de la edición inaugural de la competición mundial femenina de clubes de la FIFA.

Este momento histórico tuvo lugar ante un público muy especial, ya que el alumnado de una escuela próxima al estadio del Brentford, escenario de las semifinales que se jugarán el miércoles 28 de enero, pudo ver en exclusiva el codiciado galardón. Llevaron a cabo la presentación Alex Scott, exinternacional por Inglaterra y leyenda del Arsenal, y Jill Ellis, bicampeona de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ como entrenadora y actual directora general de Fútbol de la FIFA. Ambas son, sin duda, poderosos modelos a seguir para una nueva generación de hinchas del fútbol femenino.

"Ha sido un placer compartir el momento con estos niños y niñas y sentir su emoción al ver el trofeo de cerca. Tengo muchas ganas de verlos en el estadio en unos días", afirmaba Ellis.

"Como exentrenadora, creo firmemente que tenemos que aprovechar todas las oportunidades para involucrar a las nuevas generaciones y transmitirles los valores y la magia de nuestro deporte. Este fantástico torneo contribuirá a inspirar a una nueva hornada de apasionados aficionados al fútbol femenino, tanto chicas como chicos, y a impulsar la constante evolución y crecimiento de esta disciplina".

"Es increíble asistir aquí en Londres a la celebración de la primera Copa de Campeones Femenina de la FIFA, que une a equipos campeones de todos los continentes para competir en un escenario verdaderamente mundial", añadía Scott, embajadora de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA 2026™.

"He dedicado mi vida al fútbol y sé lo importantes que son estos acontecimientos. Veremos a talentos de talla mundial que espero que inspiren a la siguiente generación a soñar aún más a lo grande. Este es un momento clave para el fútbol femenino de clubes y me enorgullece que Londres esté en el centro de todo ello".

Durante el acto, los escolares recibieron artículos promocionales oficiales del torneo, participaron en un coloquio con Ellis y Scott e interactuaron con el trofeo. La semana que viene asistirán a una de las semifinales, que se jugarán en el estadio del Brentford el miércoles 28 de enero. A los aficionados les esperan dos encuentros de altísimo nivel. En el primero, que se disputará a las 12:30 GMT (13:30 CET), el Gotham FC estadounidense, campeón de la Concacaf, se medirá al SC Corinthians de Brasil, ganador de la CONMEBOL Libertadores Femenina del año pasado. A continuación, a las 18:00 GMT (19:00 CET), veremos un apetitoso duelo entre el Arsenal Women FC inglés, vencedor de la Liga de Campeones Femenina de la UEFA, y el ASFAR de Marruecos, que ganó la Liga de Campeones Femenina de la CAF.

El domingo 1 de febrero, la acción se trasladará al estadio del Arsenal, donde se coronará al primer campeón intercontinental femenino de clubes. Allí se jugarán el partido por la tercera plaza a las 14:45 GMT (15:45 CET) y la final a las 18:00 GMT (19:00 CET), poniendo así un memorable broche de oro a la primera edición de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA.

Esta competición es todo un catalizador para el futuro del fútbol femenino en todo el mundo, ya que eleva su perfil y aumenta su visibilidad a nivel mundial para las nuevas generaciones de deportistas femeninas de élite.

El trofeo

La estética de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA quiere encarnar los valores fundamentales de la competición: unidad mundial y excelencia del fútbol de clubes femenino.

El trofeo incluye seis mapas, que representan las confederaciones de los países participantes, colocados en torno a un emblema central que refleja tanto el alcance mundial del fútbol femenino de clubes como la importancia internacional del torneo. Esta elegante copa, elaborada con materiales de máxima calidad, es todo un símbolo de prestigio y éxito.