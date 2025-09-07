Presentación de las sedes y la marca oficial de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Polonia 2026™ a un año exacto del inicio del torneo

Bielsko-Biala, Katowice, Lodz y Sosnowiec se preparan para albergar los partidos de la competición y recibir al mundo con los brazos abiertos

Se ha apostado por una marca evocadora, que ensalza el crecimiento del fútbol femenino y el campeonato en la que sus promesas se presentan ante todo el planeta

24 de las mejores selecciones femeninas sub-20 del mundo se darán cita del 5 al 27 de septiembre del año que viene en Polonia

Hoy se ha dado un paso importante en la cuenta atrás para la esperadísima Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Polonia 2026™, con la presentación de las sedes y la marca oficial del certamen.

Las ciudades seleccionadas son Bielsko-Biala, Katowice, Lodz y Sosnowiec, que destacan por sus excelentes infraestructuras y su dinamismo. El anuncio de las sedes y de la marca oficial del torneo, a un año exacto de su inicio, se produjo en una ceremonia especial celebrada en Chorzów. El acto contó con la asistencia de representantes de las autoridades locales y de la FIFA, que reafirmaron su compromiso de seguir colaborando codo con codo para ofrecer un torneo de la máxima calidad, a la altura de lo que merecen las jugadoras y los hinchas.

"El fútbol femenino está experimentando un crecimiento extraordinario y competiciones como la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA son fundamentales para acelerarlo", declaró Jill Ellis, directora general de Fútbol de la FIFA—. "Los mundiales juveniles son el primer contacto de las estrellas del mañana con el fútbol internacional: les infunden esperanza y les permite exhibir su talento y comenzar a escribir sus historias. Cuando Polonia albergue la Copa Mundial Femenina Sub-20 en 2026, el mundo descubrirá una nueva generación de jugadoras que marcarán el futuro de nuestro deporte".

En referencia al nombramiento de las ciudades sede, el director de torneos juveniles de la FIFA, Roberto Grassi, que estuvo presente en la ceremonia, señaló: "Este es un hito importante en la preparación del torneo. Estamos muy seguros de las decisiones que hemos tomado y estábamos deseando anunciar los nombres de las ciudades anfitrionas que acogerán este evento tan especial. A un año del inicio del torneo, la FIFA seguirá colaborando estrechamente con el Comité Organizador Local con el fin de garantizar que el evento cumpla con los más altos estándares de calidad que los jugadores y los aficionados se merecen".

En la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2026™, 24 de las mejores selecciones nacionales del planeta se darán cita del 5 al 27 de septiembre en Polonia, donde pelearán por proclamarse campeonas del mundo.

La marca presentada hoy refleja el crecimiento del fútbol femenino y rinde homenaje a las promesas llamadas a entusiasmar al público mundial durante este festival de fútbol, en el que la esperanza y la pasión estarán a la orden del día y se mostrará a un deporte absolutamente ilusionado por el brillante futuro que le aguarda.

El director del torneo del Comité Organizador Local, Marek Doliński, afirmó al respecto del anuncio de las sedes y la presentación de la marca oficial: «Son dos hitos importantes rumbo a un torneo que será muy especial. Nuestro país ya organizó el Mundial sub-20 en 2019 y ahora tiene el privilegio de albergar otro torneo de la FIFA. Será un placer recibir a las mejores futbolistas jóvenes del mundo y ofrecer una competición que motive a los aficionados de Polonia y de otros países».

La Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA™ del próximo año supondrá la duodécima entrega de este espectáculo mundial bienal, que se disputó por primera vez en 2002. Alemania, Estados Unidos y la RPD de Corea, vigente campeona, han alzado el trofeo en tres ocasiones cada una. Transcurrido casi un cuarto de siglo de la edición inaugural, su importancia para el desarrollo del fútbol femenino es mayor que nunca.

A doce meses del inicio de la competición, los aficionados ya pueden manifestar su interés en adquirir entradas en FIFA.com/es/tickets.

Sedes y estadios de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Polonia 2026™

Bielsko-Biala Bielsko-Biala ofrece una combinación única de paisajes montañosos, arquitectura fascinante y riqueza cultural, que la convierte en un destino atractivo para los aficionados. El Estadio de Bielsko-Biala acogió partidos de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2019™.

Katowice Katowice, metrópolis que conjuga importancia histórica y diseño contemporáneo, ha sido sede de numerosos acontecimientos internacionales. El Spodek Arena ha albergado conciertos legendarios, pruebas deportivas del máximo nivel y distintos campeonatos de esports.

Lodz Lodz es una ciudad históricamente industrial que ha sabido transformarse en un auténtico referente creativo y cultural. Fue escenario de la final de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2019™ y en ella se ubica el flamante Estadio LKS.