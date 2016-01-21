El gasto del mercado mundial de transferencias crece un 44,2 % desde 2011

FIFA TMS publicó el jueves 21 de enero su informe Global Transfer Market (GTM), en el que se aprecia que el 2015 fue otro año de récords en el mercado de transferencias internacionales. El informe GTM 2016 revisa de forma exhaustiva y transparente los traspasos internacionales.

Mediante su sistema de correlación de transferencias internacionales (ITMS por sus siglas en inglés), FIFA TMS recopila información sobre fichajes directamente de las 209 federaciones miembro de la FIFA y de más de 6500 clubes profesionales de todo el mundo. Por lo tanto, cuenta con datos de primera mano más completos, precisos y fiables que los de cualquier otra fuente.

El GTM de este año muestra que, en 2015, se completaron 13.558 traspasos en todo el mundo. Comparado con 2014, observamos un aumento del 3,1 % y se trata de la cifra más alta registrada hasta la fecha. En cuanto al gasto en traspasos, en 2015 alcanzó los 4180 millones de USD, un 2,6 % más que el año anterior y un crecimiento del 44,2 % desde 2011.

El GMT 2016 ofrece un resumen exhaustivo y transparente de las transferencias internacionales con el que es posible lograr una mejor comprensión del mercado. El informe va dirigido a profesionales del fútbol, así como a cualquier persona interesada en entender el mercado de transferencias internacionales de fútbol.

El primer capítulo se centra en el ITMS y responde a preguntas frecuentes acerca de los procedimientos de traspaso.

El GTM 2016 tiene 45 páginas e incluye los siguientes temas:

• Cifras: datos sobre el mercado de transferencias internacionales desde octubre de 2010 • Repercusiones: los traspasos de Brasil tras la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014™ • El fútbol y la política: el modo en que la geopolítica afecta a las transferencias internacionales. • Cambios: la expansión de China y el declive de Brasil en el mercado de transferencias • Menores: explicación de tendencias y datos • Estrategias de transferencia: su repercusión en los jugadores más jóvenes y los efectos visibles de los torneos internacionales en los traspasos de jugadores