RABAT, MOROCCO - JANUARY 18: FIFA President meeting with Islamic Republic of Mauritania Minister of Youth Empowerment, Sports and Civil Service Mohamed Abdallahi Louly on January 18, 2026 in Rabat, Morocco. (Photo by Hamza Mehimdate - FIFA)
Presidente de la FIFA
El presidente de la FIFA se reúne con Mohamed Abdallahi Ould Louly, ministro de Empoderamiento Juvenil, Deportes y Función Pública de Mauritania
19 ene 2026
FIFA Series 2026
Organización
La FIFA anuncia las selecciones que participarán en la edición ampliada de la FIFA Series 2026™
19 ene 2026
FIFA President in Rwanda 26 December 2025
Presidente de la FIFA
El presidente de la FIFA participó en un festival futbolístico invitado por el presidente Kagame
27 dic 2025
FIFA Series 2026
Organización
Nueva Zelanda será uno de los anfitriones de la FIFA Series 2026™
4 dic 2025
PARIS, FRANCE - AUGUST 1: FIFA President Gianni Infantino and Bulgarian Football Union President Georgi Ivanov pose with Olympic Games Paris 2024 official match ball during a meeting between FIFA and the Bulgarian Football Union at FIFA's Paris office on August 1, 2024 in Paris, France. (Photo by Alex Grimm- FIFA/FIFA via Getty Images)
Presidente de la FIFA
El Presidente de la Federación Búlgara de Fútbol y Gianni Infantino conversan sobre formas de impulsar el fútbol en el país
2 ago 2024
PARIS, FRANCE - AUGUST 1: FIFA President Gianni Infantino and Guinean Football Federation President Bouba Sampil pose with an Olympic Games Paris 2024 official match ball during a meeting between FIFA and the Guinean Football Federation and Minstry of Sport at FIFA's Paris office on August 1, 2024 in Paris, France. (Photo by Alex Grimm- FIFA/FIFA via Getty Images)
Presidente de la FIFA
FIFA respalda el desarrollo de infraestructuras y planes de participación en Guinea
2 ago 2024
PARIS, FRANCE - JULY 29: FIFA President Gianni Infantino and Association of Football Federations of Azerbaijan (AFFA) President Rovshan Najaf pose for a photo with an at FIFA's Paris office on July 29, 2024 in Paris, France. (Photo by Léo-Paul Ridet/FIFA)
Presidente de la FIFA
Gianni Infantino elogia el desarrollo del fútbol en Azerbaiyán en su reunión con el presidente de la FA
29 jul 2024
PARIS, FRANCE - JULY 28: (L-R) FIFA Council Member and Saudi Arabian Football Federation President Yasser Al Misehal, Saudi Arabia Minster for Sport HRH Prince Abdulaziz bin Turki Al-Faisal and FIFA President Gianni Infantino pose with an Olympic Games Paris 2024 official match ball during a meeting at FIFA's Paris office on July 28, 2024 in Paris, France. (Photo by Léo-Paul Ridet/FIFA)
Presidente de la FIFA
Gianni Infantino se reúne en París con el ministro de Deportes saudí y el presidente de la Federación de Fútbol de Arabia Saudí
29 jul 2024
JAKARTA, INDONESIA - NOVEMBER 14: A detailed view of the 'Football Unites The World' captains armband in the dressing room prior to the FIFA U-17 World Cup Group C match between Brazil and New Caledonia at Jakarta International Stadium on November 14, 2023 in Jakarta, Indonesia. (Photo by Alex Caparros - FIFA/FIFA via Getty Images)
Organización
Con motivo del Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz que celebra la ONU, FIFA Series™ demuestra el poder del fútbol como vehículo para unir a las personas de todo el mundo
6 abr 2024
JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 26: Bong Kalo of Vanuatu (obscured) celebrates scoring his team's first goal with teammates during the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Vanuatu and Brunei Darussalam at King Abdullah Sports City on March 26, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh - FIFA/FIFA via Getty Images)
Promoción del fútbol
La FIFA Series™ hace avanzar el fútbol dentro y fuera del campo en Vanuatu
3 abr 2024
PORT MORESBY, PAPUA NEW GUINEA - NOVEMBER 09: General views of the Sir John Guise Stadium where the opening match for the FIFA U-20 Women's World Cup will be played on November 9, 2016 in Port Moresby, Papua New Guinea. (Photo by Ian Walton - FIFA/FIFA via Getty Images)
Sustentabilidad
Las federaciones miembro de Oceanía se reúnen para trazar estrategias contra el cambio climático
28 mar 2024
JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 21: Ryan Mendes of Cabo Verde celebrates scoring his team's first goal during the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Cabo Verde and Guyana at Prince Abdullah Al Faisal Stadium on March 21, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Mohammed Almana - FIFA/FIFA via Getty Images)
Promoción del fútbol
Fernandes afirma que la FIFA Series™ es un "gran avance" para el fútbol africano
27 mar 2024
BAKU, AZERBAIJAN - MARCH 22: Players of Bulgaria celebrate during the FIFA Series 2024 Azerbaijan match between Tanzania and Bulgaria at Dalga Arena on March 22, 2024 in Baku, Azerbaijan. (Photo by FIFA/FIFA via Getty Images)
Promoción del fútbol
El objetivo para el futuro de Bulgaria
27 mar 2024
COLOMBO, SRI LANKA - MARCH 22: A Football Unites the World badge is seen during the FIFA Series 2024 Sri Lanka match between Sri Lanka and Papua New Guinea at Race Course Ground on March 22, 2024 in Colombo, Sri Lanka. (Photo by Pakawich Damrongkiattisak - FIFA/FIFA via Getty Images)
Promoción del fútbol
"Nos acerca al resto del mundo": La FIFA Series abre nuevos horizontes a los jugadores de la selección nacional
27 mar 2024
ANNABA, ALGERIA - MARCH 21: Jordi Rubio Gomez and Adrian da Costa of Andorra congratulate team mates after the warm up prior to the FIFA Series 2024 Algeria match between Andorra and South Africa at Stade 19 Mai 1956 on March 21, 2024 in Annaba, Algeria. (Photo by Richard Pelham - FIFA/FIFA via Getty Images)
Promoción del fútbol
El Programa Forward y la FIFA Series, claves para Andorra
27 mar 2024
Promoción del fútbol
Croacia gana con nota, Argelia y Sudáfrica sellan un empate de alto vuelo
26 mar 2024
La fase piloto de la FIFA Series™, de la que participaron 24 federaciones miembro de la FIFA y que se ha disputado en cinco sedes de tres continentes, ha llegado a su fin este martes 26 de marzo.
ALGIERS, ALGERIA - MARCH 22: Vladimir Petkovic, Head Coach of Algeria, and his backroom staff line up prior to the FIFA Series 2024 Algeria match between Algeria and Bolivia at Nelson Mandela Stadium on March 22, 2024 in Algiers, Algeria. (Photo by Richard Pelham - FIFA/FIFA via Getty Images)
Promoción del fútbol
Petkovic aspira a seguir los pasos de Halilhodzic y llevar a Argelia de vuelta al Mundial
26 mar 2024
Captain Ahmed Hegazy (6 Egypt) in action (close up player)during the Men™s Olympic Football Tournament Tokyo 2020 match between Egypt and Spain at Sapporo Dome in Sapporo, Japan. Egypt v Spain
Promoción del fútbol
La FIFA Series 2024™, clave para Egipto en su camino de regreso a la Copa Mundial de la FIFA
26 mar 2024
JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 21: A group photo during a FIFA meeting with Saudi Arabian Football Federation on March 21, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo courtesy of SAFF)
Promoción del fútbol
Arabia Saudí mantiene imparable su desarrollo con la organización de la FIFA Series 2024™
26 mar 2024
ANNABA, ALGERIA - MARCH 25: Ramiro Vaca Ponce of Bolivia celebrates scoring his team's first goal during the FIFA Series 2024 Algeria match between Bolivia and Andorra at Stade 19 Mai 1956 on March 25, 2024 in Annaba, Algeria. (Photo by Richard Pelham - FIFA/FIFA via Getty Images)
Promoción del fútbol
Bolivia cierra con victoria; Guinea golea
25 mar 2024
COLOMBO, SRI LANKA - MARCH 22: A view of the action during the FIFA Series 2024 Sri Lanka match between Central African Republic and Bhutan at Race Course Ground on March 22, 2024 in Colombo, Sri Lanka. (Photo by Viraj Kothalawala/FFSL)
Promoción del fútbol
"Estamos muy agradecidos": El desarrollo del fútbol en la República Centroafricana con el apoyo de la FIFA
25 mar 2024
