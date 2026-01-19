FIFA.com
Organización de torneos
Organización de torneos
FIFA Series
Sostenibilidad
Procesos de licitación
Hechos y cifras
Oportunidades de comercialización
Campañas
Comunidad de voluntariado de la FIFA
Colaboraciones y medios de comunicación
FIFA Series 2024
Noticias de la FIFA Series
Noticias de la FIFA Series
Presidente de la FIFA
El presidente de la FIFA se reúne con Mohamed Abdallahi Ould Louly, ministro de Empoderamiento Juvenil, Deportes y Función Pública de Mauritania
19 ene 2026
Organización
La FIFA anuncia las selecciones que participarán en la edición ampliada de la FIFA Series 2026™
19 ene 2026
Presidente de la FIFA
El presidente de la FIFA participó en un festival futbolístico invitado por el presidente Kagame
27 dic 2025
Organización
Nueva Zelanda será uno de los anfitriones de la FIFA Series 2026™
4 dic 2025
Presidente de la FIFA
El Presidente de la Federación Búlgara de Fútbol y Gianni Infantino conversan sobre formas de impulsar el fútbol en el país
2 ago 2024
Presidente de la FIFA
FIFA respalda el desarrollo de infraestructuras y planes de participación en Guinea
2 ago 2024
Presidente de la FIFA
Gianni Infantino elogia el desarrollo del fútbol en Azerbaiyán en su reunión con el presidente de la FA
29 jul 2024
Presidente de la FIFA
Gianni Infantino se reúne en París con el ministro de Deportes saudí y el presidente de la Federación de Fútbol de Arabia Saudí
29 jul 2024
Organización
Con motivo del Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz que celebra la ONU, FIFA Series™ demuestra el poder del fútbol como vehículo para unir a las personas de todo el mundo
6 abr 2024
Promoción del fútbol
La FIFA Series™ hace avanzar el fútbol dentro y fuera del campo en Vanuatu
3 abr 2024
Sustentabilidad
Las federaciones miembro de Oceanía se reúnen para trazar estrategias contra el cambio climático
28 mar 2024
Promoción del fútbol
Fernandes afirma que la FIFA Series™ es un "gran avance" para el fútbol africano
27 mar 2024
Promoción del fútbol
El objetivo para el futuro de Bulgaria
27 mar 2024
Promoción del fútbol
"Nos acerca al resto del mundo": La FIFA Series abre nuevos horizontes a los jugadores de la selección nacional
27 mar 2024
Promoción del fútbol
El Programa Forward y la FIFA Series, claves para Andorra
27 mar 2024
Promoción del fútbol
Croacia gana con nota, Argelia y Sudáfrica sellan un empate de alto vuelo
26 mar 2024
La fase piloto de la FIFA Series™, de la que participaron 24 federaciones miembro de la FIFA y que se ha disputado en cinco sedes de tres continentes, ha llegado a su fin este martes 26 de marzo.
Promoción del fútbol
Petkovic aspira a seguir los pasos de Halilhodzic y llevar a Argelia de vuelta al Mundial
26 mar 2024
Promoción del fútbol
La FIFA Series 2024™, clave para Egipto en su camino de regreso a la Copa Mundial de la FIFA
26 mar 2024
Promoción del fútbol
Arabia Saudí mantiene imparable su desarrollo con la organización de la FIFA Series 2024™
26 mar 2024
Promoción del fútbol
Bolivia cierra con victoria; Guinea golea
25 mar 2024
Promoción del fútbol
"Estamos muy agradecidos": El desarrollo del fútbol en la República Centroafricana con el apoyo de la FIFA
25 mar 2024
Cargar más
^
Configuración de cookies