Con la FIFA Series, la entidad ayuda a las federaciones miembro a organizar amistosos internacionales entre cuatro selecciones diferentes, procedentes de distintas confederaciones, que se celebran en un único país anfitrión. La competición proporciona a las federaciones miembro la oportunidad de entablar, con más regularidad, encuentros entre sus selecciones y las representantes de otros continentes, junto con más posibilidades de desarrollo técnico a las que muchas de ellas no habían tenido ocasión de acceder hasta ahora. La fase piloto, en la que participaron selecciones de todos los continentes, se llevó a cabo en el mes de marzo de 2023. Está previsto que la edición inaugural de la FIFA Series se celebre en marzo de 2026. A partir de entonces, se prevé que la competición se dispute cada dos años durante el periodo de marzo del calendario internacional.