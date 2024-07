François Letexier, en plena forma para los Juegos Olímpicos

"Cuando me enteré de que me habían seleccionado para París 2024 sentí un orgullo enorme. Siempre había soñado con participar en unos Juegos y da la casualidad de que este año se celebra en mi país —comentó con Inside FIFA—.En los Juegos Olímpicos, el mundo entero deja a un lado sus diferencias en pos del deporte y los valores universales de paz que transmite.Se trata de un acontecimiento en el que el esfuerzo sin límites de los participantes genera momentos únicos que hacen soñar a los niños".

"Nos guste o no, en competiciones de esta magnitud, recordamos las actuaciones de los deportistas y no las decisiones de los árbitros. Y la realidad es que Letexier no competirá por un oro olímpico, que es el mayor reconocimiento que puede recibir un atleta. Sin embargo, esto no parece preocupar al árbitro galo, que considera que su profesión es un deporte en sí mismo "donde se compite en un ambiente sano, contra uno mismo".