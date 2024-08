La FIFA presenta el sistema de revisión en vídeo a las selecciones participantes de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA™

"El FVS sirve para revisar el mismo tipo de incidentes que el VAR, pero son dos sistemas que no se pueden comparar ya que están concebidos para circunstancias totalmente diferentes. El resultado del ensayo realizado durante el Campeonato Juvenil FIFA/Blue Stars, en el que se disputaron 36 encuentros en dos terrenos de juego, fue muy positivo, por lo que nos alegra volver a probar el sistema en Colombia", agregó.

A diferencia del VAR, que ya ha sido utilizado en más de 200 competiciones de 65 federaciones miembro, el FVS no conlleva la participación de un equipo arbitral de vídeo, por lo que no se comprueban de forma automática todos los incidentes revisables. En su lugar, la responsabilidad recae sobre las seleccionadoras, que pueden solicitar una cantidad limitada de revisiones por partido cuando consideren que se ha cometido un error claro, obvio y manifiesto en incidentes que pudieran cambiar el curso de un partido, como la concesión o no de un gol, penaltis dudosos, rojas directas o casos de confusión de identidad.