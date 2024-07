Chikotesha: "Hay que tener ganas de aprender en cada partido"

"Lo importante no es ganar, sino participar", declaró el barón Pierre de Coubertin, fundador de los Juegos Olímpicos, en un discurso sobre los valores del olimpismo pronunciado en 1908. Está claro que esta doctrina no será la principal motivación de la selección femenina de Zambia, que llega a París 2024 en busca su primera medalla. Sin embargo, para su compatriota Diana Chikotesha, la frase de Coubertin tendrá un significado muy especial.

"Fue increíble hacer historia con mi participación en aquella final. Jamás lo olvidaré —explica Chikotesha—. Pero también he aprendido una importante lección: las mujeres, sobre todo las que participan en los Juegos Olímpicos, deben tener claro que la cuestión de género no tiene que ser un factor determinante en su carrera ni en su vida".

La árbitra sigue trabajando a sus 35 años para alcanzar la excelencia en este oficio, con sacrificio, entrega y pasión. "Me encanta el fútbol desde niña. Siempre me ha gustado jugar y verlo jugar —comenta—. En 2009, decidí unirme a un equipo de árbitros y convertirme en oficial de partidos. No me arrepiento en absoluto de esa elección".