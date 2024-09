Andrés Rojas, del gafete de árbitro al de voluntario

“Sin duda me apuntaría nuevamente a una experiencia como voluntario de la FIFA”

Lo cierto es que, cuando se enteró que se buscaban voluntarios para la competición que se realizaría en su ciudad natal, no lo pensó dos veces y levantó la mano. Esta era una oportunidad única de participar en un evento histórico para el fútbol femenino en su país, y, además, hacerlo desde una nueva perspectiva.

“Yo soy nacido y criado en Bogotá, Colombia. Y, bueno, siempre me ha gustado dar lo que más valor para mí tiene, que es el tiempo. Así que poder estar acá como voluntario en este torneo, en esta competición FIFA, para mí ha sido muy bonito y muy importante”.

Además, no le contó a ningún colega sobre su decisión de ser voluntario. Simplemente tomó la iniciativa por su cuenta y cumplió con todo el proceso en tiempo y forma. “No le avisé a nadie porque sentí que era una bonita oportunidad. Entiendo que se presentaron más de 3.000 personas para acceder al rol. Así que lo hice voluntariamente, como se dice”, comenta entre risas, señalando la ironía del juego de palabras.

Para Andrés, la experiencia ha sido intensa, llena de retos y aprendizajes, pero también físicamente demandante. No ha detenido su vida de árbitro profesional, por lo que ha tenido que alternar entre sus responsabilidades como voluntario y su carrera como árbitro.

“He podido compartir experiencias con algunas jugadoras que me he cruzado en aeropuertos, porque durante el torneo también he tenido partidos, y han estado muy contentas. Han probado nuestra cultura gastronómica, han conocido las ciudades, Cali, Medellín, Bogotá. Bueno, han estado muy contentos y creo que se van con una muy bonita cara de nuestro país”, añade con orgullo.