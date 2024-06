El Programa de Desarrollo del Talento de la FIFA sigue creciendo en África con un seminario celebrado en Accra

"Es difícil describir la repercusión del taller en pocas palabras. La situación de cada federación es diferente en lo que respecta a los retos, la forma de trabajar y la cultura, pero los talleres me resultan estimulantes y muy motivadores —afirmó Augustine Owen Eguaoven, director de desarrollo técnico de la Federación Nigeriana de Fútbol—. Me permiten ver los retos desde diferentes perspectivas y, aunque sabemos que la solución no es hacer un copia y pega de otros países, podemos obtener ideas realmente valiosas para desplegar el potencial que tenemos en Nigeria".