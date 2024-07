Football for Schools propulsa a las nuevas generaciones en Singapur

"Hoy, en Singapur, este festival Football for Schools brinda la oportunidad de celebrar la alegría de los niños y el orgullo de progenitores y educadores. Podemos ver el puente entre la visión inspiradora y el plan estratégico de la FAS " Unleash the roar! " ["¡Desata el rugido!"] con el programa F4S, concretamente los pilares - dejarlos jugar, mejorar la capacidad y habilidad técnica –, la ciencia, la tecnología y una colaboración con toda la sociedad", señaló Fatimata Sidibé, directora del programa Football for Schools de la FIFA. "Es un gran día para la FIFA y un privilegio para mí asistir a esta puesta en marcha, a la que seguirá la semana que viene un seminario regional en el que se presentará el programa a las federaciones vecinas miembros de la ASEAN. Después de trabajar por dos décadas en las Naciones Unidas por el desarrollo de la educación y la inscripción de niñas en ayuda humanitaria, es un placer para mí usar esta experiencia al servicio de los niños en el deporte, con la escuela como punto de entrada para combinar estos dos objetivos".

Eric Chua, secretario parlamentario sénior, que asistió al acto junto con el presidente en funciones de la FAS, Bernard Tan, y el secretario general de la FAS, Yazeen Buhari, reafirmó la importancia de Football for Schools para impulsar el fútbol local, junto con el proyecto nacional de refuerzo del fútbol, la iniciativa Unleash The Roar!. "Estoy convencido de que nuestra juventud es la clave de un futuro mucho mejor en este deporte y nuestro objetivo de facilitar los sueños futbolísticos de los jóvenes en el marco de la iniciativa Unleash The Roar!, que comenzó en 2021, encaja muy bien con Football for Schools.