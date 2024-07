Football For Schools imparte buenas enseñanzas en Guinea

"Las autoridades han comprendido que había que pasar por las escuelas para desarrollar el fútbol en nuestro país. Les felicito", señaló Aly Badra Cissé, profesor de Educación Física y Deportiva, y entrenador del CS Ben Sekou Sylla, campeón escolar de África. "Como educador, era algo que me parecía primordial". Y no era el único: nada menos que 46 colegas de Aly Badra Cissé respondieron a la llamada de F4S y, durante tres días, participaron en un seminario teórico y en sesiones prácticas. El objetivo es que cada educador pueda transmitir su experiencia y sus conocimientos a las 51 escuelas privadas y públicas de Conakry que participan en la fase experimental. A la larga, un máximo de niños y de centros de enseñanza de todo el país deberían cosechar los beneficios del programa. "Football for Schools permitirá dar acceso al fútbol a todos los niños de Guinea, chicas y chicos, sean cuales sean sus condiciones", confirmó Mariama Diallo Sy. "Estamos orgullosos de poder conjugar la educación y este magnífico deporte que es el fútbol ampliando la base de la pirámide. Damos las gracias a la FIFA por facilitar la transmisión de estos valores a la juventud guineana".

El organismo rector del fútbol mundial “juega en equipo”: pondrá 9.000 balones al servicio de Football For Schools en Guinea; unos esféricos que serán muy útiles para los numerosos ejercicios de entrenamiento y los partidos que aguardan a los alumnos en el marco de este proyecto. Todas esas sesiones prácticas servirán para iniciarlos en la filosofía del fútbol, pero también para inculcarles competencias sociales y valores esenciales. "El objetivo es dar a los niños la oportunidad de jugar al fútbol. Aumentando el índice de participación, aumentaremos también las posibilidades de detectar futuros talentos para Guinea", subrayó Antonio Buenaño Sánchez, instructor de Football for Schools. "A través de esta iniciativa, damos a los futuros campeones de Guinea la oportunidad de jugar al fútbol en el colegio desde su más tierna edad", terció Melvin Touti Balyl Mendy, becario en Football For Schools. "En cierto modo, estamos sembrando semillas; semillas de potenciales campeones". ¡Los jugadores del CS Ben Sekou Sylla no serán quienes le lleven la contraria!