Fatma Samoura, secretaria general de la FIFA, acude a la inauguración de Football for Schools en Kigali

Tras el acto de presentación celebrado en Kigali, la Federación Ruandesa de Fútbol (FERWAFA) es ya la 50.ª federación miembro que implanta el programa Football for Schools de la FIFA, que está teniendo una excelente acogida.

Football for Schools arranca en Ruanda

Football for Schools se concibió de hecho en Kigali, en 2018, en la octava sesión del Consejo de la FIFA y primera celebrada en Ruanda. Un año después, la FIFA y la UNESCO firmaron un memorando de entendimiento para activar la iniciativa, a la que se han incorporado ya 50 países. Ruanda es el segundo de la región del CECAFA que se suma al programa y el 14.º de África que lo pone en práctica.

La directora de Football for Schools, Fatimata Sidibé, estuvo asimismo presente en el acto y elogió los efectos de este programa que se está implantando en todo el mundo.

"Football for Schools es un programa increíble", afirmó. "Esta presentación en Ruanda rebosa simbolismo, en primer lugar por ser un regreso a los orígenes, porque fue concebido en Ruanda en 2018 durante una reunión del Consejo de la FIFA, y también por lo que simbolizan los números, al pasar a ser Ruanda el 50.º país de Football for Schools coincidiendo con el 73.er Congreso de la FIFA".

Y continuó: "Estamos contribuyendo colectivamente a llevar alegría a los 100 niños de 4 a 12 años participantes en el festival Football for Schools de Kigali. Queremos dar las gracias al Gobierno de Ruanda por su colaboración en la puesta en marcha de este proyecto en Kigali y a nuestro apreciado socio, Generation Amazing, por su apoyo y pasión en el despliegue del programa en Catar y, en colaboración con el equipo de Football for Schools, por preparar las cinco sesiones que ya están incluidas en la aplicación digital Football for Schools sobre temas clave como la protección del medio ambiente y la sostenibilidad, entre muchos otros apoyos".