Las FIFA Legends visitan a niños enfermos de París

El próximo 27 de febrero, París será el centro de atención de los apasionados por el fútbol, ya que acogerá la ceremonia de los premios The Best FIFA Football Awards, donde los y las mejores futbolistas del año tratarán de convertirse en leyendas.

Sonrisas, esperanzas y convicción

"Auténticos héroes"

Animemos también a los padres, que están a su lado y viven el día a día con ellos, pero no nos olvidemos de los médicos. También a ellos podemos sacarles una sonrisa —añade el bicampeón de la Liga de Campeones de la UEFA con el Real Madrid, quien disfruta hablando de lo que mejor conoce—. Me encantan las preguntas que nos hacen estos niños. Hemos visto que están interesados, que adoran el fútbol. Aunque no sepan quiénes somos todos nosotros, sí conocen a la nueva generación, cosa normal —admite, sonriendo—. Me ha encantado participar en esta bonita iniciativa".