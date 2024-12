La Fundación FIFA crea la Unidad de Apoyo al Fútbol Seguro

La creación de la SFSU, la primera unidad de este tipo en el seno de la comunidad internacional del fútbol, pretende dar respuesta a incidentes de violencia ofreciendo asesoramiento y apoyo especializado imparcial a víctimas y denunciantes a nivel local usando prácticas basadas en el principio de "lo primero es no hacer daño", y ofreciendo servicios de gestión de casos basados en el testimonio de víctimas a los órganos disciplinarios del ecosistema del fútbol.

Miembros del panel independiente:

Julie Ann Rivers-Cochran MSW (Estados Unidos): directora ejecutiva de The Army of Survivors; abogada experta; educadora sensible al trauma (vicepresidenta electa)