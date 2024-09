Banaat FC: cambiando el futuro del fútbol femenino emiratí

La elección de esta fecha no fue más que una feliz coincidencia para esta profesional del marketing deportivo, que anteriormente había trabajado en el Consejo de Deportes de Dubai y en la Liga Profesional de los EAU, así como con diversos jugadores y clubes árabes, entre ellos el Al Ahly egipcio.

"Nunca planeé trabajar en el fútbol femenino; fue sólo una coincidencia", dijo Budreya sobre la creación del Banaat FC. "Estaba trabajando en una idea loca que era crear un equipo virtual en redes sociales, pero después de echar un vistazo a una cuenta de Instagram especializada en fútbol femenino en los EAU, me pregunté: '¿Por qué no crear un club que repercuta en todo el fútbol femenino de los Emiratos Árabes Unidos en lugar de invertir tiempo y esfuerzo en un club ficticio que no beneficiaría ni representaría directamente a ningún partido o pueblo?'.