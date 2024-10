Los aficionados de Asia Central se unen en la Copa Mundial de Futsal de la FIFA Uzbekistán 2024™

Next

"Cuando Kazajistán jugó en Andiján, se pudo ver la magnitud del grupo de aficionados que apoyaban [a su selección], todos juntos con banderas y tambores", declaró Fazilov antes del partido de cuartos de final, disputado en el Humo Arena de Tashkent, donde coordinó los aplausos y los cánticos de apoyo a la selección kazaja. "En realidad, no tenemos un contrato ni nada parecido entre el Club de Fans de Uzbekistán y el Club de Fans de Kazajstán, pero realmente es que no es necesario: no necesitamos ninguna formalidad ni ningún documento. Simplemente somos amigos y países cercanos, somos como dos hermanos".