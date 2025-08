Gianni Infantino se reúne con la nueva presidenta de la Federación Belga, Pascale Van Damme

“He tenido el placer de reunirme aquí en Yeda con Pascale Van Damme, la recientemente elegida presidenta de la Federación Belga de Fútbol (RBFA), y la he felicitado por convertirse en la primera mujer en presidir la RBFA”, afirmó el presidente de la FIFA. “Además de tratarse de un hito para el fútbol belga, su elección también fue importante para el fútbol en general, ya que necesitamos que más de nuestras federaciones miembro estén dirigidas por mujeres”.

“Se trataba sobre todo de lo que podemos hacer con la transformación digital para aportar a la comunidad futbolística y crear ese entorno diverso e inclusivo donde todas las personas se sientan partícipes. Así, yo me he mostrado muy convencida. Me ha inspirado muchísimo el presidente; cómo ve el futuro y también cómo es un gran apoyo a la hora de colaborar muy estrechamente con las diferentes federaciones”, continuó.