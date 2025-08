El presidente de la FIFA felicita a la Fiorentina por la inauguración del ultramoderno Viola Park

“El Viola Park es una instalación preciosa y de última generación. Representa una inversión no sólo para el fútbol profesional, sino también para el fútbol de categorías menores; y me complace especialmente que los equipos femeninos también puedan hacer uso de estas instalaciones”, añadió.

“Tuve la oportunidad de visitar el Viola Park el año pasado, cuando todavía estaba en construcción, y me impresionó de veras lo que vi. He visitado muchos centros deportivos, pero este que ha construido aquí mi queridísimo amigo [y propietario de la Fiorentina] Rocco [Commisso] es de lo mejorcito del mundo, y estoy deseando volver a Florencia para ver la versión terminada”, señaló Infantino, que viajó a la histórica ciudad italiana en abril de 2022, con motivo del centenario del nacimiento del ex vicepresidente de la FIFA Artemio Franchi.