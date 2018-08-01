Contó con el respaldo de las 211 Asociaciones

Establece pautas para el desarrollo y la gobernanza del fútbol

Puedes consultar y descargar el reporte aquí

La FIFA ha publicado el Reporte Global de Fútbol de Clubes 2018, un análisis anual que realiza el Departamento de Fútbol Profesional con el objetivo de compartir conocimientos y establecer pautas para el desarrollo y la gobernanza del fútbol.

Puedes consultar y descargar el reporte aquí.

Esta segunda edición del reporte contó con el respaldo de las confederaciones y la implicación de las 211 federaciones miembro de la FIFA.

Acorde a los Programas de Fútbol Profesional de la FIFA, el reporte de este año destaca el estado de implementación de las licencias de clubes en todo el planeta, un resumen de las regulaciones laborales y deportivas, así como informes sobre las competiciones de clubes continentales y nacionales, tanto masculinas como femeninas.

Estas son algunas de las conclusiones claves del reporte:

​El 78% de las federaciones miembro de todo el planeta emplean sistemas de licencias de clubes

El 73% de las competiciones nacionales masculinas de primera división establecen límites en el tamaño de sus planteles; la mayoría de ellas los limita a una media de entre 25 y 30 jugadores

Un total de 2.761 clubes de fútbol masculinos —una media global de 13 equipos por competición— participaron en la máxima categoría nacional

563 clubes de fútbol masculinos participaron en competiciones continentales

En cuanto a los premios en efectivo, la Liga de Campeones de la UEFA lidera la clasificación de las competiciones de clubes continentales con un total de 1.270 millones de euros, casi 15 veces más que la Copa Libertadores de la CONMEBOL

172 federaciones miembro declararon tener una competición femenina de primera división

Un total de 1.692 clubes de fútbol femeninos —una media global de 10 equipos por competición— participaron en la máxima categoría nacional

71 clubes de fútbol femeninos participaron en una competición de clubes continental (59 en la Liga de Campeones Femenina de la UEFA y 12 en la Copa Libertadores Femenina de la CONMEBOL)

El Departamento de Fútbol Profesional realiza análisis de investigación sobre asuntos del fútbol profesional y promueve el desarrollo del fútbol de clubes a nivel mundial. El Departamento se complementa con la Comisión de Grupos de Interés del Fútbol y actúa como vehículo para romper barreras y proveer herramientas para generar compromiso dentro de la comunidad futbolística.