El secretario general de la FIFA calificó el nuevo Mundial de Clubes FIFA 25™ como "la pieza que faltaba" en el ecosistema del fútbol

El secretario general de la FIFA asistió a la primera edición de la conferencia The Business of Soccer , celebrada en Los Ángeles (Estados Unidos)

Mattias Grafström, secretario general de la FIFA, puso de relieve el abanico de oportunidades que presenta la edición inaugural del Mundial de Clubes FIFA 25™ , afirmando ante un panel de expertos en la conferencia The Business of Soccer , celebrada en Los Ángeles (Estados Unidos), que la competición, basada en méritos, es "la pieza que faltaba en el ecosistema" del fútbol de la región y más allá.

"Va a ser una competición fantástica. Es realmente un nuevo camino para el fútbol de clubes, y junto a nuestros amigos de la Concacaf hemos estado trabajando en ello durante varios años", explicó Grafström el jueves 20 de marzo en la segunda jornada del evento The Business of Soccer, al que solo se podía asistir con invitación y que estuvo organizado por Sports Business Journal y Leaders in Sport.