La estrella del pop Robbie Williams colaborará con la FIFA en calidad de embajador de la música

"Este es un gran honor para mí", confesó el artista al presidente de la FIFA ante un público repleto de personalidades en la tienda principal de Tiffany & Co.’s, colaborador del trofeo, en Manhattan.Tras interpretar algunos de sus mayores éxitos como "Feel" y "Angels", el exintegrante del grupo Take That manifestó su satisfacción por el nuevo Mundial de Clubes FIFA™, un acontecimiento que, según él, impresionará y divertirá a los aficionados.

"Si un verano no hay fútbol, me aburro muchísimo y me siento solo —explicó el cantautor inglés—. Por el contrario, miren ahora. Quiero dar las gracias a la FIFA por esta oportunidad. Así, no me sentiré solo este verano. El fútbol es mi red de apoyo, por lo que no veo mejor manera de disfrutar de este verano que con esta impresionante competición».