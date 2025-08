Ya se conocen los nominados a los premios The Best FIFA Football Awards™ 2023

El plazo de votación para la octava edición de The Best FIFA Football Awards™ está abierto en FIFA.com

Un panel de expertos ha presentado las candidaturas para el Premio a la Afición de la FIFA y las categorías masculinas y femeninas

Alexia Putellas y Lionel Messi son los vigentes ganadores de los premios a los mejores futbolistas

Ya se conocen las candidaturas para la octava edición de The Best FIFA Football Awards™, casi un mes después de la final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™.

Un panel de expertos ha seleccionado a las personas candidatas a partir de una lista más larga recopilada por la FIFA, en función de los méritos obtenidos durante los periodos pertinentes (véase a continuación). El plazo de votación al público está abierto en varias categorías, y el jurado internacional que emitirá su veredicto está compuesto por capitanes de selecciones nacionales, entrenadores, periodistas y aficionados de todo el mundo.

El rendimiento de las jugadoras en el Mundial femenino de Australia y Nueva Zelanda se ha tenido en cuenta en las nominaciones al Premio The Best a la Jugadora de la FIFA. Aitana Bonmatí, ganadora del Balón de Oro de adidas, es una de las cuatro jugadoras españolas nominadas en una lista con 16 futbolistas, entre ellas cuatro internacionales inglesas, que fueron subcampeonas en el Mundial, y tres australianas, que se quedaron a las puertas de la final jugando ante su público. La mitad de los candidatos al Premio The Best al Jugador de la FIFA formaron parte de la plantilla del Manchester City que conquistó el triplete en la temporada 2022-2023, y se ha nominado a Pep Guardiola al Premio The Best al Entrenador de la FIFA junto con otros cuatro compañeros. Por otro lado, las ganadoras de las ediciones 2021 y 2022 del Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Femenino, Emma Hayes y Sarina Wiegman, son dos de las cinco nominadas en esta categoría. En cuanto a las actuaciones en las porterías, todo apunta a que las guardametas que brillaron en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda en julio y agosto encabezarán la lista de siete candidatas al Premio The Best a la Guardameta de la FIFA, entre ellas, Mary Earps, ganadora del Guante de Oro de adidas, y Catalina Coll, campeona del mundo. En la categoría masculina, los cinco nominados son oriundos de tres continentes distintos.

El Premio Puskás de la FIFA recibe cientos de miles de votos cada año, ya que se entrega al futbolista que se determine que haya marcado el mejor gol —independientemente de la competición, su género o nacionalidad—, que no sea fruto del azar ni de un error y siempre con la deportividad por bandera. El 21 de septiembre se anunciarán las personas nominadas y, en esta edición, como en las anteriores, se nombrará también a la persona que mejor haya representado el compromiso y la emoción de la hinchada.

Algunos ejemplos son Fran Hurndall, que condujo un balón de fútbol 1000 km durante 32 días a fin de recaudar fondos para una organización benéfica; un hincha del Club Atlético Colón de Santa Fe, al que grabaron en las gradas infundiendo un sentimiento de lealtad al club a su bebé en brazos; y Miguel Ángel, un joven aficionado del club colombiano Millionarios que consiguió hacer realidad sus sueños al conocer en persona a sus héroes antes de fallecer.

Los ganadores de los Premios The Best a la Jugadora de la FIFA, The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Femenino y The Best a la Guardameta de la FIFA serán elegidos por un jurado internacional compuesto por los entrenadores actuales de las selecciones femeninas (uno por equipo), las capitanas actuales de los combinados femeninos (una por equipo), un periodista especializado que represente al territorio de cada selección y los aficionados de todo el mundo registrados en FIFA.com.

Los ganadores de los Premios The Best al Jugador de la FIFA, The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino y The Best al Guardameta de la FIFA serán elegidos por un jurado internacional compuesto por los entrenadores actuales de las selecciones masculinas (uno por equipo), los capitanes actuales de las selecciones masculinas (uno por equipo), un periodista especializado que represente al territorio de cada selección y los aficionados de todo el mundo registrados en FIFA.com.

Aitana Bonmatí (España / FC Barcelona); Linda Caicedo (Colombia / Real Madrid CF); Rachel Daly (Inglaterra / Aston Villa Ladies FC); Kadidiatou Diani (Francia / Olympique Lyonnais / Paris Saint-Germain antes de agosto de 2023); Caitlin Foord (Australia / Arsenal WFC); Mary Fowler (Australia / Manchester City WFC); Alex Greenwood (Inglaterra / Manchester City WFC); Jennifer Hermoso (España / CF Pachuca Femenil); Lindsey Horan (EE.UU. / Olympique Lyonnais); Amanda Ilestedt (Suecia / Arsenal WFC / Paris Saint-Germain (FRA) antes de junio de 2023); Lauren James (Inglaterra / Chelsea FC); Sam Kerr (Australia / Chelsea FC); Mapi León (España / FC Barcelona); Hinata Miyazawa (Japón / Mynavi Sendai); Salma Paralluelo (España / FC Barcelona); Keira Walsh (Inglaterra / FC Barcelona).

Julián Álvarez (Argentina / Manchester City FC); Marcelo Brozović (Croacia / FC Internazionale Milano / Al Nassr FC); Kevin De Bruyne (Bélgica / Manchester City FC); İlkay Gündoğan (Alemania / Manchester City FC / FC Barcelona); Erling Haaland (Noruega / Manchester City FC); Rodrigo (Rodri) Hernández Cascante (España / Manchester City FC); Khvicha Kvaratskhelia (Georgia / SSC Napoli); Kylian Mbappé (Francia / Paris Saint-Germain); Lionel Messi (Argentina / Paris Saint-Germain / Club Internacional de Fútbol Miami); Victor Osimhen (Nigeria / SSC Napoli); Declan Rice (Inglaterra / West Ham United FC / Arsenal FC); Bernardo Silva (Portugal / Manchester City FC).

Peter Gerhardsson (Suecia); Jonatan Giráldez (España / FC Barcelona); Tony Gustavsson (Suecia / Australia); Emma Hayes (Inglaterra / Chelsea FC); Sarina Wiegman (Países Bajos / Inglaterra).

Pep Guardiola (España / Manchester City FC); Simone Inzaghi (Italia / FC Internazionale Milano); Ange Postecoglou (Australia / Celtic FC / Tottenham Hotspur); Luciano Spalletti (Italia / SSC Napoli); Xavi (España / FC Barcelona).

Mackenzie Arnold (Australia / West Ham United FC); Ann-Katrin Berger (Alemania / Chelsea FC); Catalina Coll (España / FC Barcelona); Mary Earps (Inglaterra / Manchester United); Christiane Endler (Chile / Olympique Lyonnais); Zećira Mušović (Suecia / Chelsea FC); Sandra Paños García-Villamil (España / FC Barcelona).

Yassine Bounou (Marruecos / Sevilla FC); Thibaut Courtois (Bélgica / Real Madrid CF); Ederson (Brasil / Manchester City FC); André Onana (Camerún / FC Internazionale Milano /Manchester United FC); Marc-André ter Stegen (Alemania / FC Barcelona).

Aficionado del Club Atlético Colón de Santa Fe (Argentina); Fran Hurndall (Inglaterra); Miguel Ángel, aficionado del Millonarios (Colombia).

Periodos contemplados

El periodo contemplado a la hora de conformar la lista de nominaciones del fútbol femenino —esto es, el Premio The Best a la Jugadora de la FIFA, el Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Femenino y el Premio The Best a la Guardameta de la FIFA— fue del 1 de agosto de 2022 al 20 de agosto de 2023, fecha en la que se disputó la final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™.

En el caso de los galardones del fútbol masculino —Premio The Best al Jugador de la FIFA, Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino y Premio The Best al Guardameta de la FIFA—, se contempla el periodo comprendido entre el 19 de diciembre de 2022 y el 20 de agosto de 2023.

¿Cuándo comienza la votación?

La afición podrá votar a través de las plataformas digitales de la FIFA para todas las categorías a partir del 14 de septiembre, una vez que se anuncien las listas de personas nominadas, además de las candidaturas al Premio a la Afición de la FIFA. La votación termina el viernes 6 de octubre a medianoche (CET).

Por su parte, la votación para el Premio Puskás de la FIFA, que se otorgará a la persona que anotó el mejor tanto del periodo comprendido entre el 19 de diciembre de 2022 y el 20 de agosto de 2023, comenzará el jueves 21 de septiembre y terminará el martes 10 de octubre a medianoche (CET).

Panel de expertos

Panel Femenino Panel Masculino Premio a la Afición Mercy Akide (Nigeria) Petr Cech (Chequia) DaMarcus Beasley (EE.UU) Shirley Cruz (Costa Rica) Didier Drogba (Costa de Marfil) Heather Garriock (Australia) Amy Duggan (Australia) Brett Emerton (Australia) Maia Jackman (Nueva Zelanda) Isabella Echeverri (Colombia) Rio Ferdinand (Inglaterra) Carmelina Moscato (Canadá) Mia Hamm (EE.UU.) Asamoah Gyan (Ghana) Roque Junior (Brasil) Jessica Houara (Francia) Kaká (Brasil) Roque Santa Cruz (Paraguay) Mana Iwabuchi (Japón) Mario Kempes (Argentina) Jean Sseninde (Uganda) Manon Melis (Países Bajos) Alexi Lalas (EE.UU.) Ian Wright (Inglaterra) Patrizia Panico (Italia) Jon Obi Mikel (Nigeria) Clémentine Touré (Costa de Marfil) Park Ji-Sung (República de Corea) Kirsty Yallop (Nueva Zelanda) Ivan Vicelich (Nueva Zelanda)

Reglas de adjudicación

En las reglas de adjudicación de los premios se explican con detalle los procedimientos de votación y adjudicación de cada uno de los galardones.