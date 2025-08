Aitana Bonmatí y Lionel Messi se coronan en Londres en los The Best FIFA Football Awards 2023™

Los ganadores de los The Best FIFA Football Awards 2023 son:

• Premio The Best a la Jugadora de la FIFA: Aitana Bonmatí (España / FC Barcelona) • Premio The Best al Jugador de la FIFA: Lionel Messi (Argentina / París Saint-Germain / Club Internacional de Fútbol Miami) • Premio The Best a la Guardameta de la FIFA: Mary Earps (Inglaterra / Manchester United) • Premio The Best al Guardameta de la FIFA: Ederson (Brasil / Manchester City FC) • Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Femenino: Sarina Wiegman (Países Bajos / selección femenina de Inglaterra) • Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino: Pep Guardiola (España / Manchester City FC) • Premio Puskás de la FIFA: Guilherme Madruga (Brasil / Botafogo Futebol Clube) • Premio Especial de la FIFA: Marta • Premio Fair Play de la FIFA: selección masculina de Brasil • Premio a la Afición de la FIFA: Hugo Daniel "Toto" Íñiguez