La secretaria general de la FIFA concluye su visita a Tahití asistiendo a la final del Campeonato Femenino Sub-16 de la OFC

El fútbol en Tahití ha crecido y se ha desarrollado rápidamente durante los últimos años, dentro de una isla polinesia que también goza de una arraigada tradición en el fútbol playa. No en vano, su selección ha llegado dos veces a la final de la Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA™, en 2015 y 2017, además de albergar el campeonato en 2013. Actualmente, Tahití se prepara para disputar en febrero la Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA Emiratos Árabes Unidos 2023™.

“Quiero dar las gracias a todos por la fantástica bienvenida que me han dado en Tahití, donde he aprendido sobre la cultura local y he visto con mis propios ojos cómo llega el fútbol a todas partes del mundo”, afirmó Fatma Samoura.