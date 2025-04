La Copa Mundial Sub-17 de la FIFA hace realidad los sueños de los voluntarios indonesios

"Cuando mi hermano me dijo que Brasil organizaba la Copa Mundial, busqué información en Internet sobre cómo ser voluntaria, y seguí paso a paso hasta que me invitaron a una entrevista", cuenta Vidyah a FIFA.com .

"Cuando me dijeron que me habían aceptado, se me llenaron los ojos de lágrimas porque era mi sueño. Siempre lloro cuando hablo de ese momento porque, cuando me aceptaron, mis padres me abrazaron fuerte y me dijeron: 'Tu sueño se hará realidad'".