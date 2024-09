Hong Myung-bo: el fútbol coreano sigue creciendo

"Fue un honor dirigir uno de los clubes punteros de Asia y, gracias a nuestro trabajo, el mejor del continente. El éxito no es solo mío, sino también de los jugadores y de todo el Ulsan —ha declarado el exdefensa a Inside FIFA —. En el Mundial de clubes, el fútbol surcoreano tendrá la oportunidad de exhibir su calidad ante el mundo, y estoy convencido de que el rendimiento del equipo repercutirá muy positivamente en la selección".

El año que viene, sin embargo, Hong no se sentará en el banquillo del Ulsan. A sus 55 años, el entrenador aceptó a principios de julio la oferta de regresar a la selección absoluta de la República de Corea.

"El equipo nacional no me resulta del todo nuevo, puesto que en él empecé la carrera de entrenador, pero de eso hace ya mucho tiempo y las cosas han cambiado. Hay otros jugadores, otro cuerpo técnico y otros desafíos", comenta.

Hong no ha tenido mucho tiempo de aclimatarse al cargo. En estas primeras semanas, su selección ha disputado dos partidos correspondientes a la tercera ronda de los clasificatorios asiáticos para la Copa Mundial de la FIFA 26™ , saldados con empate a 0-0 con Palestina y una victoria por 1-3 contra Omán. El resto de los rivales del grupo son Irak, Jordania y Kuwait.

"El fútbol está cambiado a un ritmo vertiginoso en todo el mundo, no solo en el continente, y no podemos quedarnos atrás. Sin embargo, lo más importante ahora es afianzar nuestra filosofía futbolística y no desviarnos de ella desde el punto de vista técnico, pero también mental y cultural", apunta.