Gunn y Jatobá enarbolan la bandera del desarrollo del fútbol femenino en la República Dominicana

Ver las cosas de otra manera

El recuerdo de Jatobá sobre el Programa de Mentores para Entrenadoras de la FIFA sigue fresco. “La mentoría me hizo ver el fútbol de otra manera, muy diferente, más clara. Mi mentora, Corine Diacre, en ese momento entrenaba a Francia, y todo su conocimiento me resultó increíble”, afirma.

Si bien los resultados no la acompañaron, y Brasil no superó la fase de grupos en suelo dominicano, ahí hay otra característica que Jatobá resalta del programa. “La mentoría es muy buena porque no se termina cuando finaliza el curso. Continúas no solo la relación con tu mentor, sino con la red de contactos que creas. Ese es otro valor agregado importante que no consigues en otros cursos”.