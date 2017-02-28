La Comisión de Ética independiente inhabilita a Amos Adamu

El órgano de decisión de la Comisión de Ética de la FIFA, presidido por Hans-Joachim Eckert, ha decidido sancionar al exfuncionario del fútbol Amos Adamu con dos años de inhabilitación para participaren cualquier tipo de actividad relacionada con el fútbol en los ámbitos nacional e internacional.

Cornel Borbély, presidente del órgano de instrucción de la Comisión de Ética, fue el responsable de la investigación del caso relativo a Adamu; una vez concluida la investigación, se presentó al órgano de decisión el correspondiente informe final, concretamente el 2 de diciembre de 2016. El procedimiento de decisión se inició formalmente el 20 de noviembrede 2016.

El órgano de decisión determinó que, debido a su participación en la organización de un evento en 2010, mientras ejercía el cargo de miembro del (entonces) Comité Ejecutivo de la FIFA, Adamu infringió los artículos 13 (Reglas generales de conducta), 15 (Lealtad) y 19 (Conflicto de intereses) del Código Ético de la FIFA.