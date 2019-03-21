El órgano de decisión de la Comisión de Ética independiente sanciona a Luis Chiriboga

El órgano de decisión de la Comisión de Ética independiente ha hallado a Luis Chiriboga, expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, exmiembro del Comité Ejecutivo de la CONMEBOL y exmiembro de comisiones permanentes de la FIFA, culpable de aceptar sobornos en contravención del Código de Etica de la FIFA.

La investigación de Chiriboga se vincula, entre otros hechos, a los sobornos recibidos a cambio de la concesión de los derechos de televisión y marketing de varios torneos de fútbol de la CONMEBOL, tales como la Copa América y la Copa Libertadores.

En su decisión, el órgano de decisión halló al Sr. Chiriboga culpable de infringir el art. 27 (Cohecho) de la ed. de 2018 del Código de Ética de la FIFA, por lo que se le ha inhabilitado de por vida para participar en actividades relacionadas con el fútbol (administrativas, deportivas o de otra índole) tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Asimismo, se le ha impuesto una multa de un millón de CHF.