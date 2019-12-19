El Órgano de Decisión de la Comisión de Ética independiente sanciona a Ariel Alvarado

El Órgano de Decisión de la Comisión de Ética independiente ha declarado al Sr. Ariel Alvarado, expresidente de la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) y antiguo miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación de Fútbol de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Concacaf) y de una comisión permanente de la FIFA, culpable de cohecho, violando así el Código de Ética de la FIFA.

El procedimiento de instrucción contra el Sr. Alvarado guarda relación con tramas de soborno entre 2009 y 2011 en relación con partidos organizados por la FEPAFUT y con derechos audiovisuales y de marketing de la Concacaf.

En su decisión, el Órgano de Decisión consideró que el Sr. Alvarado incumplió el art. 27 (cohecho y corrupción) del Código de Ética de la FIFA, por lo que se le ha inhabilitado de por vida para participar en actividades relacionadas con el fútbol (administrativas, deportivas o de otra índole), tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Asimismo, se le ha impuesto una multa de 500 000 CHF.