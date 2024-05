Arsène Wenger presenta el plan mundial del Programa de Academias de la FIFA

"Básicamente, queremos desarrollar jugadores técnicamente perfectos. Eso significa que, pase lo que pase, queremos que el balón sea su amigo. Todos son bienvenidos, sin importar su procedencia. Nuestro deseo es preparar a los jugadores para resolver todas las situaciones que se les presenten en el fútbol. En eso consiste la técnica. Por encima de todo, somos un deporte técnico. No lo olvidemos nunca".

La edad ideal de los alumnos de las Academias de la FIFA es de doce a quince años porque, en palabras de Wenger, "a los once o doce años confluyen todos los ingredientes del desarrollo de un futbolista". Por este motivo, junto al aprendizaje de destrezas específicas, la enseñanza de materias académicas también será una parte integral del plan de formación.

"Queremos combinar la instrucción con la educación, porque si al final no llegas a ser un futbolista de élite, el haber recibido una educación adecuada te permitirá vivir bien. Y nuestra responsabilidad no se limita a forjar jugadores de primer nivel, aunque no renunciamos a ello. Se trata de formar personas responsables que puedan llevar una vida brillante después", afirmó Wenger, que también subrayó que la situación económica de la familia de un jugador joven nunca será un inconveniente.