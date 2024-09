Arsène Wenger celebra la llegada de una nueva hornada de entrenadores de talentos

"Se ha convertido en algo muy grande. Esta iniciativa está impulsando el fútbol hacia el futuro en todos y cada uno de los países. No olvidemos que detrás de todo lo que hacemos hay un objetivo principal: dar a cada talento una oportunidad", explica Wenger. "Debo admitir que, cuando echo la vista atrás a 2021, que fue cuando empezamos a plantearnos lo que podíamos hacer por el fútbol mundial, y miro dónde estamos ahora, no dejo de sorprenderme de lo rápido que ha pasado todo. Por supuesto, sé que todavía queda mucho por hacer; por eso, queremos seguir trabajando. No obstante, me gustaría dar las gracias a todas las personas que han contribuido a este proyecto porque han trabajado muchísimo y el resultado es muy positivo".