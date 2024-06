El fútbol femenino iraquí prosigue su transformación

"Motivará a la gente a apoyarnos y animará a más niñas y mujeres a jugar al fútbol", prosigue. "También podría ofrecer más oportunidades de participar en torneos internacionales y progresar, así como de acercarnos un poco más a la igualdad de género en el ámbito del deporte, y del fútbol en particular".

En cualquier caso, la IFA no ha escatimado esfuerzos para desarrollar la disciplina. En particular, ha estado detrás de la creación de múltiples campeonatos en todas las categorías de edad. "A lo largo de esta transición, hemos puesto en marcha un sistema de control electrónico para gestionar las competiciones en cada etapa", explica el Dr. Rasha Talib. "Este sistema garantizaba el cumplimiento de la normativa aplicable a los clubes participantes, las jugadoras, la federación y los árbitros".

Dado que no muchas mujeres iraquíes querían -o incluso podían- jugar al fútbol por razones logísticas o por falta de infraestructuras, el futsal les ha servido durante mucho tiempo de alternativa. Y aunque los puentes entre el futsal y el fútbol 11 existen y seguirán existiendo, con unas pocas seleccionadas capaces de jugar internacionalmente en ambas disciplinas, la federación ha tenido cuidado de no poner todos los huevos en la misma cesta.

"Me llamaron a la selección en enero de 2024 para participar en el torneo de la WAFF (Federación de Fútbol de Asia Occidental, por sus siglas en inglés) en Yeda (Arabia Saudí). Estallé de orgullo por poder representar a mi país con la selección, aunque también me esfuerzo por enarbolar la bandera de mi país cuando juego en España", comenta. "Llevo 15 años jugando a este deporte y estoy deseando descubrir las oportunidades que me depara el futuro".