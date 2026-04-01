Francia regresa a lo más alto de la Clasificación Mundial Masculina FIFA/Coca-Cola

La subcampeona Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™ no era líder de la clasificación desde septiembre de 2018

España y Argentina, ahora segunda y tercera clasificada, bajan un puesto

Muchos cambios entre las 50 mejores selecciones

Francia (1.ª, +2) protagoniza el movimiento más significativo. Tras vencer sus dos encuentros amistosos de este último periodo, escala a lo más alto de la clasificación, un puesto que no lograba desde septiembre de 2018, y supera a España (2.ª, -1) y Argentina (3.ª, -1) con una mínima diferencia de puntos entre las tres. La actual campeona de Europa se vio penalizada por el empate de este martes con Egipto (29.ª, +2) y deja un primer puesto que ocupaba desde septiembre de 2025.

También dentro de las diez primeras, Portugal (5.ª, +1) supera a Brasil (6.ª, -1) tras ganar uno y empatar otro de sus amistosos y aprovechar el tropiezo de la canarinha en su encuentro contra Francia. No hay más cambios entre el resto de las diez primeras posiciones de la tabla.

Turquía (22.ª, +3), Costa de Marfil (34.ª, +3), Suecia (38.ª, +4) y Túnez (44.ª, +3) protagonizan las grandes subidas entre las 50 primeras selecciones de la clasificación. También destaca Bosnia y Herzegovina (65.ª, +6), que, junto a Suecia, Turquía y la República Checa (41.ª, +2), son las cuatro selecciones que han logrado su plaza para la Copa Mundial de la FIFA™ tras vencer en las recientes eliminatorias europeas.

Vietnam (99.ª, +9), Nepal (176.ª, +6) y Bután (186.ª, +6), junto a la citada Bosnia y Herzegovina, han logrado una subida de más de cinco posiciones, pero fuera de las 50 primeras clasificadas. Por otro lado, Eritrea (184.ª) ha regresado a la clasificación tras una ausencia de casi tres años.

Con estos encuentros concluye la fase de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Cabe destacar que, de las 30 primeras clasificadas en el ranking, solo tres no disputarán la cita de Norteamérica: Italia (12.ª, +1), Dinamarca (20.ª, +1) y Nigeria (26.ª, sin cambios). De las 48 selecciones participantes, 37 figuran entre las 50 mejores.

Primer puesto Francia (+2) Entrada en las diez mejores Ninguna Salida de las diez mejores Ninguna Número de partidos jugados 166 Selección que más partidos ha jugado México (cinco partidos) Selección que más puntos ha sumado Vietnam (36.17 puntos) Selección que más puestos ha subido Vietnam (nueve puestos) Selección que más puntos ha perdido Malasia (59.67 puntos) Selección que más puestos han bajado Malasia (17 puestos) Nuevas selecciones en la clasificación Ninguna Selecciones que salen de la clasificación Ninguna Selecciones inactivas o sin clasificación Ninguna

Por su parte, Kosovo (78.ª, +1), que no se clasificó para el Mundial tras ser derrotada por Turquía en una de las finales de la repesca europea, alcanza su mejor posición histórica en la Clasificación Mundial Masculina.

En este enlace se puede consultar la clasificación completa.