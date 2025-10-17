Argentina y Alemania, protagonistas entre las diez mejores en la última Clasificación Mundial Masculina FIFA/Coca-Cola

La actual campeona del mundo sube un puesto y se coloca segunda

Alemania regresa al top 10, del que salió en la anterior clasificación

Níger, Islas Feroe y Lesoto logran las principales subidas

Después de una emocionante ronda de 173 partidos de selecciones nacionales que incluyó las eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA 26™ en cinco continentes, y una serie de amistosos, se han producido varios cambios destacables en la Clasificación Mundial Masculina FIFA/Coca-Cola de octubre de 2025.

España (1.ª, sin cambios) sumó dos triunfos que le valen para seguir líder tras lograr el primer puesto en la anterior clasificación, cuando puso fin al reinado de Argentina (2.ª, +1) desde abril de 2023. La Albiceleste, actual campeona del mundo, se coloca segunda tras superar a una Francia (3.ª, -1) a la que le penaliza el empate 2-2 en su visita a Islandia en los recientes clasificatorios de la UEFA para la Copa Mundial de la FIFA 26™.

Otro cambio importante entre las diez primeras lo protagoniza Alemania (10.ª, +2), que regresa al top 10 a costa de Croacia (11.ª, -2), que se dejó dos puntos en uno de sus recientes partidos en su lucha por clasificarse para la cita de este próximo verano en Canadá, México y Estados Unidos. Por otro lado, Países Bajos (6.ª, +1) aprovecha el tropiezo de Brasil (7.ª, -1) en su amistoso ante Japón para superarla en la clasificación.

Hungría (37.ª, +4), Escocia (38.ª, +5), Nigeria (41.ª, +4) y Rumanía (47.ª, +4) son las selecciones que destacan entre las que han logrado mejorar su clasificación dentro de las 50 mejores.

Aun así, los mayores avances se encuentran fuera del top 50. Níger (108.ª, +9), Lesoto (144.ª, +9) e Islas Feroe (127.ª, +9) han subido nueve puestos. La selección europea lo logra tras vencer en sus recientes partidos de la fase de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA™, uno de ellos ante Chequia (44.ª, -5), que les otorgó una considerable suma de puntos.

Primer puesto España (sin cambios) Entrada en las diez mejores Alemania (10.ª, +2) Salida de las diez mejores Croacia (11.ª, -2) Número de partidos jugados 173 Selecciones que más partidos han jugado 168 selecciones (3 partidos cada una) Selección que más puntos ha sumado Islas Feroe (37.95 puntos) Selección que más puestos ha subido Islas Feroe, Lesoto y Níger (9 puestos cada una) Selección que más puntos ha perdido Suecia (27.63 puntos) Selección que más puestos ha bajado Grecia y Suecia (8 puestos cada una) Nuevas selecciones en la clasificación Ninguna Selecciones que salen de la clasificación Ninguna Selecciones inactivas o sin clasificación Eritrea

En esta última actualización también destacan Kosovo (84.ª, +7), que alcanza un récord histórico, Siria (86.ª, +6) y Liberia (138.ª, +6), mientras que en la cara opuesta están Grecia (48.ª, -8) y Suecia (40.ª, -8), que bajan ocho puestos tras perder sus últimos clasificatorios para la Copa Mundial.

La clasificación completa se puede consultar en Inside FIFA.