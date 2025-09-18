España vuelve a lo más alto de una clasificación con varios cambios entre las diez primeras

La actual campeona de Europa regresa a la primera posición por primera vez desde 2014

Argentina, líder desde abril de 2023, baja al tercer puesto tras verse superada también por Francia

Eslovaquia protagoniza el mayor avance y se mete entre las 50 mejores tras subir diez posiciones

Después del exitoso Mundial de Clubes FIFA™ y el parón de las competiciones nacionales en Europa por el descanso veraniego, la acción ha vuelto en su máximo esplendor con la disputa reciente de partidos clasificatorios para la Copa Mundial de la FIFA 26™ en África, Europa y las dos confederaciones del continente americano.

En total, se han jugado más de 200 encuentros de selecciones por todo el mundo, que han traído grandes cambios en la Clasificación Mundial Masculina FIFA/Coca-Cola de septiembre de 2025.

El principal ha llegado en lo alto de la clasificación, donde España (1.ª, +1) ha puesto fin al dominio que Argentina (3.ª, -2), que era líder desde abril de 2023 y baja ahora dos posiciones. La actual campeona de Europa regresa al primer puesto, que no ocupaba desde junio de 2014.

Entre las diez primeras selecciones ha habido más variaciones. Francia (2.ª, +1) adelanta también a la Albiceleste, mientras que Portugal (5.ª, +1), Croacia (9.ª, +1) e Italia (10.ª, +1) se benefician de las caídas de Brasil (6.ª, -1) y Alemania (12.ª, -3). Esta última ha salido de esos diez primeros puestos por primera vez desde octubre de 2024 tras verse penalizada por la derrota en su primer partido en los recientes clasificatorios para la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

También avanza un puesto Marruecos (11.ª, +1), que ha ganado ocho de los nueve encuentros que ha disputado desde la última clasificación de julio.

Entre los grandes progresos en la clasificación destaca Eslovaquia (42.ª, +10), que tras comenzar los clasificatorios para el próximo Mundial con dos victorias, una de ellas ante Alemania, registra el mayor ascenso en cuanto a puestos se refiere, al subir diez, y vuelve a estar entre las 50 mejores.

Por otro lado, Gambia (115.ª, + 8), Madagascar (108.ª, +7), Paraguay (37.ª, +6), Uganda (82.ª, +6), Libia (112.ª, +5), Surinam (131.ª, +5), e Islas Feroe (136.ª, +5) avanzan cinco puestos o más en esta última actualización.

Primer puesto España (+1) Entrada a la diez mejores Italia (10.ª, +1) Salida de las diez mejores Alemania (12.ª, -3) Número de partidos jugados 215 Selecciones que más partidos han jugado Madagascar y Marruecos (9 partidos cada una) Selección que más puntos ha sumado Eslovaquia (25.31 puntos) Selección que más puestos ha subido Eslovaquia (10 puestos) Selección que más puntos ha perdido República Centroafricana (26.18 puntos) Selección que más puestos ha bajado Zimbabue (9 puestos) Nuevas selecciones en la clasificación Ninguna Selecciones que salen de la clasificación Ninguna Selecciones inactivas o sin clasificación Eritrea

También destacan Canadá (26.ª, + 2), una de las tres anfitrionas de la próxima Copa Mundial de la FIFA 26™, y Kosovo (91.ª, + 4), que logran su mejor posición histórica desde la creación de la clasificación en 1993.

La clasificación completa se puede consultar en Inside FIFA.