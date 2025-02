Football for Schools echa a andar en Marruecos con la campaña No a la discriminación integrada por primera vez

La campaña No a la discriminación se incorpora al programa Football for Schools de la FIFA en el país coorganizador de la Copa Mundial de la FIFA 2030™

Lanzada en la Copa Mundial de la FIFA 2022™ , No a la discriminación es una campaña de concienciación, acción y formación que pretende erradicar toda forma de discriminación en el mundo del fútbol.

Ha sido parte integrante de todos los torneos de la FIFA desde la cita de Catar y ahora también es uno de los temas principales de Football for Schools con el fin de concienciar a los jóvenes sobre esta cuestión para garantizar que el fútbol sea un espacio seguro y acogedor para todo el mundo.

"Era crucial incluir una sesión sobre lucha contra el racismo y la discriminación en el programa Football for Schools y me complació impartirla en Marruecos", declaró Gerd Dembowski, responsable interino de Derechos Humanos y Lucha contra la Discriminación de la FIFA, quien puso de relieve el impulso recibido por el programa Football for Schools de la FIFA tras la inequívoca postura tomada por el Congreso de la FIFA el año pasado.