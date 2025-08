Los Kukučka aceptaron el desafío

Ciertamente, la fama del padre e hijo Kukučka no es tan grande como la de los Weiss, pero su historia no es menos hermosa. ¿Qué padre no habría soñado con enfrentarse a su hijo en un partido oficial y viceversa? Eso es lo que sucedió el 27 de septiembre de 2023 a Denis y Michal, porteros del OK Častkovce y del AS Trenčín respectivamente, en la tercera ronda de la Copa de Eslovaquia.