Entregados los FIFA Forward Awards 2026 - Edición Américas

Recibieron reconocimientos las federaciones miembro de Paraguay, Chile, República Dominicana, México, Argentina, Costa Rica y Anguila

Los premios FIFA Forward Awards – Edición Américas enaltecen los proyectos de infraestructura más destacados de la región llevados a cabo con apoyo del Programa de Desarrollo Forward de la FIFA

FIFA Forward proporciona apoyo a las 211 federaciones miembro de la FIFA

La Asociación Paraguaya de Fútbol (AFP), la Federación de Fútbol de Chile (FFCh), la Federación Dominicana de Fútbol (FEDOFUT), la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) y la Asociación de Fútbol de Anguila (AFA) han sido galardonados en la primera edición de los premios FIFA Forward Awards 2026 – Edición Américas.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, participó de la entrega de premios en Vancouver, Canadá, luego del 76.º Congreso de la FIFA.

El Programa de Desarrollo Forward de la FIFA, puesto en marcha en 2016, tiene como objetivo apoyar a las 211 federaciones miembro (FM) en la implementación de proyectos que contribuyan al desarrollo y fortalecimiento del fútbol. En el ciclo Forward 3.0 (2023–2026), que se extenderá hasta diciembre de 2026,la concesión de fondos incluye un importe de hasta 8 millones de USD por FM.

Los premios FIFA Forward Awards 2026 - Edición Américas reconocen y homenajean los proyectos de infraestructura futbolística más destacados que fueron llevados a cabo por las FM de la región con el apoyo de FIFA Forward.

Estos premios se han creado para enaltecer los logros alcanzados por las federaciones miembro de todo el continente americano y para promover las buenas prácticas y el intercambio de conocimientos entre la comunidad del fútbol a nivel regional y mundial.

Los ganadores fueron determinados tras un exhaustivo proceso de evaluación llevado a cabo por un jurado de profesionales con amplia experiencia en este ámbito.

La APF inauguró el CARDIF (Centro de Alto Rendimiento de las Divisiones Formativas) en Luque en abril de 2024, proyecto que le valió el premio de Oro. Ocho campos de juego, y cuatro bloques de vestuarios y gimnasios se financiaron a través de FIFA Forward. Las instalaciones están destinadas a los jóvenes talentos de las divisiones formativas de los clubes profesionales, a quienes se brinda un plan de carrera para poder llegar a lo más alto del fútbol.

"El programa FIFA Forward es una herramienta fundamental para transformar ideas en realidades. Nos ha permitido invertir con responsabilidad, planificación y visión de futuro en infraestructura, formación y desarrollo, pilares esenciales para el crecimiento del fútbol", dijo Robert Harrison, presidente de la APF.

"El CARDIF es más que un centro de entrenamiento; es una apuesta al futuro, al talento de nuestros niños, niñas y jóvenes que sueñan con representar al país. Este reconocimiento como el proyecto de mayor impacto nos impulsa a seguir trabajando con la misma convicción, sabiendo que es el camino correcto".

La FFCh inauguró el nuevo Centro de Alto Rendimiento José Sulantay Silva en octubre de 2025, en el marco de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA que se disputó en el país, proyecto que le valió el premio de Plata. Bautizado en honor al legendario formador de talentos chileno, las instalaciones apuntan a mejorar la calidad de la preparación de todas las selecciones nacionales y los clubes.

La FDF inauguró su renovado Centro de Alto Rendimiento (CAR) de San Cristóbal en febrero de este año. El proyecto, que le valió el premio de Bronce, representa tanto una mejora física como una inversión con visión de futuro, diseñada para brindar condiciones de entrenamiento de estándar internacional y capacidad operativa a las selecciones nacionales, árbitros y asociaciones locales.

"En la Federación Dominicana de Fútbol nos sentimos orgullosos y contentos con este premio. Logramos tener las instalaciones deportivas que merece la República Dominicana", afirmó José Deschamps, presidente de la FEDOFUT.

"El Programa FIFA Forward ha contribuido enormemente para que nuestro país pueda lucir estas instalaciones. Los y las atletas hoy gozan de canchas y edificaciones con los mejores estándares internacionales".

La FMF recibió el premio al Campo de fútbol más destacado por la construcción de una cancha híbrida en el Centro de Alto Rendimiento de la ciudad de México. Este es el primer campo de juego de este tipo construido con recursos de FIFA Forward en la región Centro, Norteamérica y Caribe.

La AFA recibió el premio Innovación por la inauguración de su Centro de Tecnología y Desarrollo Arbitral (CTDA) en su predio de Ezeiza, Buenos Aires. También conocido como Edificio VOR (Video Operating Room, según sus siglas en inglés), fue construido y equipado para la puesta en funcionamiento del sistema VAR, y el uso integral de la Dirección Nacional de Arbitraje de la AFA.

La FCRF recibió el premio Sostenible, Accesible e Inclusivo por la instalación de paneles eléctricos y cambio de luminarias en su Centro de Alto Rendimiento. Así, se convirtió en el primer proyecto verde de América Latina respaldado por FIFA Forward.

La AFA recibió el premio Mayor impacto por la inauguración del campo de césped artificial en su Centro Técnico, el primero en la isla de Anguila. La obra formó parte de un proyecto de infraestructura más amplio financiado con el Programa Forward de la FIFA, que alcanzó tanto al centro técnico como a su zona de influencia.

"La Asociación de Fútbol de Anguila se complace en recibir este premio. El reconocimiento es muy significativo, ya que refleja el impacto transformador del Programa Forward en nuestra pequeña isla", explicó Girdon Connor, presidente de la AFA.